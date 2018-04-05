В Арктике будут работать корабли без экипажей

СЕГОДНЯ 14:50 2018-04-05T14:54:07+03:00

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Когда-то такое могло показаться фантастикой и фантазией из далекого будущего. Но будущее, как мы знаем, уже наступает. Специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который является одним из флагманом госкорпорации «Росатом», сейчас разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна (БЭС).

Суда без экипажа? Именно так. Такие корабли будут управляться с помощью специальных программ и сложнейших алгоритмов на большом расстоянии. Об эффективности такой системы ученые и специалисты говорят довольно давно. Например, при конструировании и постройке новых судов, а тем более предназначенных для работы в суровых условиях, самые большие затраты касаются создания инфраструктуры для обеспечения жизни экипажа. Кроме этого, по статистике, до 80% инцидентов на морском и речном транспорте происходит по вине персонала. Если взять мировую статистику, то каждый день ошибки экипажа обходятся владельцам судов в кругленькую сумму - около 1,5 миллиона долларов. В день!

- Безэкипажное судовождение – это наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта, - объясняют в Росатоме.

Что такое цифровая модель? Это «компьютерная» модель корабля, до мельчайших деталей повторяющая все качества и функции реального судна. До строительство реального условного атомного ледокола нужно отточить его работу в виртуальности, предусмотреть огромное количеств факторов. Это - первый этап большой работы.

- При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на экипаж, исключить системы обеспечения жизнедеятельности, - говорят специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ. - Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна.

На таких кораблях вместо членов экипажа будут работать приборы, которые смогут мониторить работу всех систем судов, проводить диагностику. В тяжелых арктических условиях это даст серьезный экономический эффект.

Проект строительства безэкипажных кораблей - совместная работа РФЯЦ-ВНИИЭФ с Крыловским государственным научным центром и Институтом океанологии имени Ширшова РАН. В марте проект презентовали на совещании в Агентстве стратегических инициатив.

Создание судов, которые функцинируют без экипажа, это общемировая тенденция. Она связана прежде всего с двумя факторами. Интенсивность перевозок по морям и рекам из года в год только увеличивается, кораблей становится все больше, но при этом квалифицированного персонала - все меньше. В конце 2018 года свое первое электрическое автономное безэкипажное судно планируют спустить на воду норвежцы. В 2019-м - англичане. Такие же программы есть сейчас у Китая, Франции, Нидерландов, группы компаний в ЕС.

В России планируют в будущем строить безэкипажные суда разных типов - научно-исследовательские, спасательные, транспортные и др. Это одна из целей Национальной технологической инициативы «Маринет» - там записано, что Россия должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.

ДОСЬЕ «КП»

РФЯЦ-ВНИИЭФ, он же Саровский ядерный центр, известен на весь мир прежде всего как место, где были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Центр был основан в 1946 году и по сей день решает сложные оборонные и научные задачи. Но сегодня есть в его работе и гражданские направления. Специалисты центра производят суперкомпьютеры и имеют собственные уникальные цифровые разработки, которые позволяют имитировать моделирование самых сложных систем.