2018-04-06T12:18:34+03:00
Телевизор

Создатель "Теории большого взрыва" Чак Лорри: Мы так долго обсуждали с Джими Парсонсом детство его персонажа, что спустя 10 лет решили снять сериал о юном Шелдоне

Знаменитый сценарист, режиссер и продюсер ("Два с половиной человека" тоже его рук дело) рассказал, как к нему пришла идея расширить вселенную "Теории..", как они выбрали актера для роли Шелдона и как трудно совместить в одном проекте политику и марихуану
Галина СЕРОВА
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Чак Лорри (в центре) в окружении актеров сериала "Теория большого взрыва".Чак Лорри (в центре) в окружении актеров сериала "Теория большого взрыва".
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Уже более 10 лет «Теория большого взрыва» остается одним из самых популярных ситкомов. А чудатковатый гений Шелдон настолько полюбился зрителям, что о его детстве сняли отдельный сериал. Посмотреть «Детство Шелдона» можно на телеканале Paramount Comedy по пятницам в 21:00. А о том, как именно появилась идея шоу и кто за всем этим стоит, рассказал создатель сериала Чаком Лорри.

- Известно, что Джим Парсонс (исполнитель роли взрослого Шелдона – Прим. ред.) предложил вам идею снять сериал о детстве Шелдона. Раскажите о том, как это случилось.

- На съемках «Теории большого взрыва» мы с Джимом много говорили о детстве его персонажа. Мы обсуждали то, как Шелдон рос в Техасе, в семье, где отец любил футбол. О матери Шелдона мы знали даже больше, поскольку она неоднократно появлялась в сериях «Теории большого взрыва». Также мы с Джимом говорили о сестре-двойняшке и старшем брате его персонажа. На протяжении десяти лет мы размышляли о том, как он стал тем героем, которого мы знаем по сериалу. Затем, прошлой осенью, Джим позвонил мне и сказал: «Что, если мы снимем сериал о том, каким Шелдон был в детстве?» Мой ответ был таким: «Да. Это отличная идея!». Если честно, мне даже стало неловко, поскольку я сам не додумался до этого раньше, ведь мы уже проделали достаточно много подготовительной работы. К тому моменту мы знали, какая семья у Шелдона, как трудно было ему найти подходящую школу и многие детали его школьных будней: например, окончание школы экстерном приблизительно в 12 или 13 лет. Следующим шагом стало написание сценария и распределение ролей.

Юный Шелдон Купер. Фото: кадр из фильма

Юный Шелдон Купер.Фото: кадр из фильма

- Сложно было снимать ребенка в главной роли в комедийном сериале?

- Да, и особенно для части, которая уже хорошо известна зрителям. Ведь существует так много ожиданий насчет того, каким именно должен быть персонаж Шелдона. Нам повезло, что Джим приложил к этому свои усилия. Он является исполнительным продюсером шоу, а также персональным тренером для исполнителя главной роли Иэна Армитеджа. Она может подсказать Иэну как Шелдон поведет себя в этом диалоге, сцене или моменте, и даже в какой позе он будет стоять в определенном кадре. К тому же, у Иэна отлично вышло вжиться в роль маленького Шелдона. Нам посчастливилось привлечь режиссера и продюсера Джона Фавро («Книга джунглей», «Железный человек») для работы над пилотной серией. Он великолепно снял ее, помог нам с написанием сценария и действительно внес значительные изменения в тон и темп повествования. Я занимаюсь комедиями уже 30 лет, но это мой первый ситком без закадрового смеха, поэтому здесь мне было чему поучиться у Джона.

- Как вы проводили кастинг на роль юного Шелдона?

- Перед рождественскими праздниками я вместе со Стивом Моларо, сценаристом и продюсером «Теории большого взрыва», написали тестовую сцену, которую намеренно усложнили. Ее бы мог сыграть такой актер как Джим, но при этом она все равно была непростой для юного актера. Однако Иэн прислал нам видео, снятое его мамой на iPhone, в котором великолепно справился с поставленной задачей.

Детство Шелдона, о котором рассказывали в "Теории", вдохновило Чака на самостоятельный сериал. Фото: кадр из фильма

Детство Шелдона, о котором рассказывали в "Теории", вдохновило Чака на самостоятельный сериал.Фото: кадр из фильма

- Что же он снял?

- Это был длинный монолог в формате видеодневника, где он рассказывал на камеру о себе и своей жизни. Поставленная нами задача заключалась в том, что девятилетнему мальчику нужно было сделать запись для подачи своей работы на Нобелевскую премию. На этом видео Иен был в высшей степени высокомерным, что очень напоминало характер нашего персонажа. Это была двухстраничная речь, которую не каждый взрослый актер мог осилить, не говоря уже о девятилетнем ребенке. Мы не стали использовать ее в пилотной серии, однако у нас появилась возможность увидеть, насколько квалифицирован в своем деле этот молодой человек.

- Кстати, недавно вышел ваш сериал «Раскосяченные». Кто вас вдохновил на его съемку?

- Дэвид Джавербаум. Он на протяжении 12 лет являлся сценаристом The Daily Show с Джоном Стюартом и известен как автор пьесы на Бродвее под названием «Акт Бога». Он безумно талантливый автор комедий. Я познакомился с ним всего пару лет назад. На самом деле мне пришлось просить его о встрече, поскольку я был фанатом его творчества – мне очень понравилась его пьеса. В итоге мы встретились, и он сказал, что собирается написать ситком о магазине по продаже лечебной марихуаны. Я сказал: «Отлично. Просто убедись, что это не о магазине, а о людях в магазине лечебной марихуаны». Представьте себе людей в баре. Они проводят хорошо время в компании друзей, выпивают и произносят тосты. Их нельзя отделить от самого бара, поскольку они – это его атмосфера. Через пару недель после этого разговора Дэвид позвонил мне и сказал: «Хочешь ли принять участие в съемках ситкома вместе со мной?», на что я ответил: «Мне реально не близка тема лечебной марихуаны. Это не мое». Но мне нравился Дэвид, и я хотел работать с ним. В итоге, мы начали писать пилотную серию с учетом, что она будет показана на кабельном телевидении. Но по завершению сценария оказалось, что ни один канал не хочет браться за показ. Это было фиаско. Никто не хотел быть причастным к сериалу, в котором употребляют марихуану и говорят о политике. Но у Netflix не было никаких предрассудков. Они были в восторге, а затем мы и сами были ошеломлены, когда Кэти Бейтс согласилась сыграть главную роль.

Сериал Чака Лорри "Раскосяченые". Фото: кадр из фильма

Сериал Чака Лорри "Раскосяченые".Фото: кадр из фильма

- В этом сериале вы избегали стереотипов о молодых людях из Калифорнии, которые не могут представить свой день без легких наркотиков?

- Мы избегали их как чуму. Серьезно, мы действительно избегали этого клише, так как были хорошо осведомлены о его существовании.

- Фильм «Беспечные времена в «Риджмонт Хай», пожалуй, лучшее этому подтверждение…

- Да, вы правильно поняли. Но наш ситком отличается от всего, что я видел раньше, и именно поэтому я отдаю должное Дэвиду. Он был полон решимости попробовать создать сериал, от просмотра которого вы бы почувствовали себя под кайфом. Это действительно большой вызов. «Раскосяченные» – это не просто название. Это то, как вы себя будете чувствовать при просмотре. Сериал снят совершенно в другом стиле, с другими комедийными ритмами. В нем даже есть рекламные ролики лечебной марихуаны, которые мы сами написали и выпустили, как если бы они были обычной рекламой на сетевом телевидении. Одним словом, было очень весело!

ТЕПЕРЬ ПРОЙДИТЕ ТЕСТ!

1Как зовут создателя сериала «Теория Большого взрыва»?

.
Правильный ответ:Создателя сериала зовут Чак Лори.

2Имя любимой собачки Раджа?

.
Правильный ответ:Собачку Раджа зовут Корица.

3Для Шелдона один из этих людей просто "хороший знакомый", тогда как остальные трое "лучшие друзья". Укажите "хорошего знакомого".

.
Правильный ответ:Шелдон считает Говарда "хорошим знакомым".

4Как бабушка называет Шелдона?

.
Правильный ответ:Шелдон для бабушки был "сладким пирожочком".

5Кто из известных ученых появляется в сериале и доводит Шелдона до обморока?

.
Правильный ответ:Стивен Хокинг снялся в сериале в роли самого себя.

6Кто из героев «Теории Большого взрыва» наградил Шелдона прозвищем «Дурилка»?

.
Правильный ответ:Чудаковатая ученая Лесли Уинкл наградила Шелдона этим прозвищем.

7Почему после полета в космос Говарда встречала только супруга?

.
Правильный ответ:Ребята предоставили возможность молодоженам побыть наедине.

8Кто из героев сериала в реальной жизни имеет докторскую степень по нейробиологии?

.
Правильный ответ:Эми Фара Фаулер играет американская актриса Маим Бялик, которая действительно имеет докторскую степень по нейробиологии.

9Где прошла свадьба Пенни и Леонарда?

.
Правильный ответ:Свадьба Пенни и Леонарда состоялась в Лас-Вегасе.

10Когда Леонард возвращается из экспедиции к Северному полюсу, он привозит Пении подарок. Какой?

.
Правильный ответ:Леонард привозит Пении в подарок снежинку, запечатанную в стекле.

11Радж может разговаривать с женщинами только если он…:

.
Правильный ответ:Только под воздействием алкоголя Радж может отважиться на такой поступок.

12Когда Шелдон заболевает, помочь ему может единственная песня, которая когда-то пела ему бабушка:

.
Правильный ответ:Ну конечно, это всем известная «Теплый, пушистый котенок спит».

13После того, как ночью Шелдон убрался в квартире Пенни, девушка пришла в ярость. Чтобы не обострять скандал Леонард рисует другу табличку с надписью. С какой?

.
Правильный ответ:Это была табличка "Сарказм".

14Все главные герои сериала физики и имеют докторскую степень, и только один инженер.

.
Правильный ответ:Говард Воловиц отличается тем, что у него нет докторской степени.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Выбирая, чем разгрузить мозг после тяжелого трудового дня, сделайте свой выбор в пользу «Теории большого взрыва», тогда и о перипетиях любви Леонарда и Пенни, и о полете Говарда в космос будете знать все!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Если вы и ошиблись с ответами, то только потому что вас кто-то отвлек, ну разве можно не знать любимую песню Шелдона? Мы не верим.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы наш герой! Представляю, с каким нетерпением вы ждете старта 10 сезона. Так держать!
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