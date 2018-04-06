Создатель "Теории большого взрыва" Чак Лорри: Мы так долго обсуждали с Джими Парсонсом детство его персонажа, что спустя 10 лет решили снять сериал о юном Шелдоне

СЕГОДНЯ 12:00 2018-04-06T12:18:34+03:00

Знаменитый сценарист, режиссер и продюсер ("Два с половиной человека" тоже его рук дело) рассказал, как к нему пришла идея расширить вселенную "Теории..", как они выбрали актера для роли Шелдона и как трудно совместить в одном проекте политику и марихуану

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Уже более 10 лет «Теория большого взрыва» остается одним из самых популярных ситкомов. А чудатковатый гений Шелдон настолько полюбился зрителям, что о его детстве сняли отдельный сериал. Посмотреть «Детство Шелдона» можно на телеканале Paramount Comedy по пятницам в 21:00. А о том, как именно появилась идея шоу и кто за всем этим стоит, рассказал создатель сериала Чаком Лорри.

- Известно, что Джим Парсонс (исполнитель роли взрослого Шелдона – Прим. ред.) предложил вам идею снять сериал о детстве Шелдона. Раскажите о том, как это случилось.

- На съемках «Теории большого взрыва» мы с Джимом много говорили о детстве его персонажа. Мы обсуждали то, как Шелдон рос в Техасе, в семье, где отец любил футбол. О матери Шелдона мы знали даже больше, поскольку она неоднократно появлялась в сериях «Теории большого взрыва». Также мы с Джимом говорили о сестре-двойняшке и старшем брате его персонажа. На протяжении десяти лет мы размышляли о том, как он стал тем героем, которого мы знаем по сериалу. Затем, прошлой осенью, Джим позвонил мне и сказал: «Что, если мы снимем сериал о том, каким Шелдон был в детстве?» Мой ответ был таким: «Да. Это отличная идея!». Если честно, мне даже стало неловко, поскольку я сам не додумался до этого раньше, ведь мы уже проделали достаточно много подготовительной работы. К тому моменту мы знали, какая семья у Шелдона, как трудно было ему найти подходящую школу и многие детали его школьных будней: например, окончание школы экстерном приблизительно в 12 или 13 лет. Следующим шагом стало написание сценария и распределение ролей.

Юный Шелдон Купер.Фото: кадр из фильма

- Сложно было снимать ребенка в главной роли в комедийном сериале?

- Да, и особенно для части, которая уже хорошо известна зрителям. Ведь существует так много ожиданий насчет того, каким именно должен быть персонаж Шелдона. Нам повезло, что Джим приложил к этому свои усилия. Он является исполнительным продюсером шоу, а также персональным тренером для исполнителя главной роли Иэна Армитеджа. Она может подсказать Иэну как Шелдон поведет себя в этом диалоге, сцене или моменте, и даже в какой позе он будет стоять в определенном кадре. К тому же, у Иэна отлично вышло вжиться в роль маленького Шелдона. Нам посчастливилось привлечь режиссера и продюсера Джона Фавро («Книга джунглей», «Железный человек») для работы над пилотной серией. Он великолепно снял ее, помог нам с написанием сценария и действительно внес значительные изменения в тон и темп повествования. Я занимаюсь комедиями уже 30 лет, но это мой первый ситком без закадрового смеха, поэтому здесь мне было чему поучиться у Джона.

- Как вы проводили кастинг на роль юного Шелдона?

- Перед рождественскими праздниками я вместе со Стивом Моларо, сценаристом и продюсером «Теории большого взрыва», написали тестовую сцену, которую намеренно усложнили. Ее бы мог сыграть такой актер как Джим, но при этом она все равно была непростой для юного актера. Однако Иэн прислал нам видео, снятое его мамой на iPhone, в котором великолепно справился с поставленной задачей.

Детство Шелдона, о котором рассказывали в "Теории", вдохновило Чака на самостоятельный сериал.Фото: кадр из фильма

- Что же он снял?

- Это был длинный монолог в формате видеодневника, где он рассказывал на камеру о себе и своей жизни. Поставленная нами задача заключалась в том, что девятилетнему мальчику нужно было сделать запись для подачи своей работы на Нобелевскую премию. На этом видео Иен был в высшей степени высокомерным, что очень напоминало характер нашего персонажа. Это была двухстраничная речь, которую не каждый взрослый актер мог осилить, не говоря уже о девятилетнем ребенке. Мы не стали использовать ее в пилотной серии, однако у нас появилась возможность увидеть, насколько квалифицирован в своем деле этот молодой человек.

- Кстати, недавно вышел ваш сериал «Раскосяченные». Кто вас вдохновил на его съемку?

- Дэвид Джавербаум. Он на протяжении 12 лет являлся сценаристом The Daily Show с Джоном Стюартом и известен как автор пьесы на Бродвее под названием «Акт Бога». Он безумно талантливый автор комедий. Я познакомился с ним всего пару лет назад. На самом деле мне пришлось просить его о встрече, поскольку я был фанатом его творчества – мне очень понравилась его пьеса. В итоге мы встретились, и он сказал, что собирается написать ситком о магазине по продаже лечебной марихуаны. Я сказал: «Отлично. Просто убедись, что это не о магазине, а о людях в магазине лечебной марихуаны». Представьте себе людей в баре. Они проводят хорошо время в компании друзей, выпивают и произносят тосты. Их нельзя отделить от самого бара, поскольку они – это его атмосфера. Через пару недель после этого разговора Дэвид позвонил мне и сказал: «Хочешь ли принять участие в съемках ситкома вместе со мной?», на что я ответил: «Мне реально не близка тема лечебной марихуаны. Это не мое». Но мне нравился Дэвид, и я хотел работать с ним. В итоге, мы начали писать пилотную серию с учетом, что она будет показана на кабельном телевидении. Но по завершению сценария оказалось, что ни один канал не хочет браться за показ. Это было фиаско. Никто не хотел быть причастным к сериалу, в котором употребляют марихуану и говорят о политике. Но у Netflix не было никаких предрассудков. Они были в восторге, а затем мы и сами были ошеломлены, когда Кэти Бейтс согласилась сыграть главную роль.

Сериал Чака Лорри "Раскосяченые".Фото: кадр из фильма

- В этом сериале вы избегали стереотипов о молодых людях из Калифорнии, которые не могут представить свой день без легких наркотиков?

- Мы избегали их как чуму. Серьезно, мы действительно избегали этого клише, так как были хорошо осведомлены о его существовании.

- Фильм «Беспечные времена в «Риджмонт Хай», пожалуй, лучшее этому подтверждение…

- Да, вы правильно поняли. Но наш ситком отличается от всего, что я видел раньше, и именно поэтому я отдаю должное Дэвиду. Он был полон решимости попробовать создать сериал, от просмотра которого вы бы почувствовали себя под кайфом. Это действительно большой вызов. «Раскосяченные» – это не просто название. Это то, как вы себя будете чувствовать при просмотре. Сериал снят совершенно в другом стиле, с другими комедийными ритмами. В нем даже есть рекламные ролики лечебной марихуаны, которые мы сами написали и выпустили, как если бы они были обычной рекламой на сетевом телевидении. Одним словом, было очень весело!

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