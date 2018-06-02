2018-06-01T07:04:32+03:00
Общество

Король ужасов Степан Королев! Как звучат имена знаменитых писателей в переводе

Мы перевели и постирались адаптировать к русскому языку некоторые видные имена и псевдонимы, а также узнали, как  имена русских писателей слышатся иностранным читателям
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Стивен Кинг легким движением руки превращается в Степана Королева!Стивен Кинг легким движением руки превращается в Степана Королева!Фото: REUTERS
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Нам, россиянам, имена классиков мировой литературы, артистов и прочих знаменитостей кажутся музыкой, которая вызывает ассоциации с запахом книг, Голливудом или Парижем - с чем-то изысканным и утонченным. Однако для соотечественников этих знаменитостей великие имена звучат куда прозаичнее.

Мы постарались перевести и по возможности адаптировать к русскому языку некоторые видные имена и псевдонимы. И вот что у нас получилось.

Ульян Копьетрясов - Уильям Шекспир (shake - трясти, speare - копье).

Карл Чёртов - Чарльз Диккенс (да-да, dickens означает «черт»).

Фома Мужик - Томас Манн (mann - с немецкого «человек», «мужчина», «муж»).

Роман Рулетов - Ромен Роллан (roll - «рулет» в переводе с французского).

Оскар Дикий - Оскар Уайльд (wild - «дикий» по-английски).

Фома Большов - Томас Мор (more по-английски - «больше»).

Иван Быстров - Джонатан Свифт (swift - «быстрый»).

Марк Двойной - Марк Твен (twain - «пара»).

Иван Достойнодевушкин - Джон Голсуорси (gal - «девушка», worthy - «достойный»).

Георгий Илихорошев - Джордж Оруэлл (orwell - «или хорошо»).

Эрик Пометкин - Эрих Мария Ремарк (remarque в переводе с французского, к которому восходит фамилия, - «примечание», «пометка», «ремарка»).

Рэй Гвоздиков - Рэй Брэдбери (полностью фамилия переводится как «гвоздь без шляпки, закопанный в землю»).

Степан Жариков - Стивен Фрай (fry - «жарить»).

Фома Волков - Томас Вулф (wolf - «волк»).

Степан Королев - Стивен Кинг (king - «король»). Не зря его называют королем ужасов!

Денис Коричневый - Дэн Браун (brown - «коричневый»).

Иванна Плескощукина - Джоан Роулинг (row переводится как «ряд», «грядка» или «плескаться в воде». Ling - «морская щука». Другое значение слова ling - «вереск»).

НЕМНОГО ГОЛЛИВУДА

Кругом красавицы

А что значит фамилия актрисы Моники Беллуччи? «Беллуччи» в Средней Италии в древности означало «привлекательной наружности», «красивая». Но в современном итальянском языке это слово утрачено.

В случае с Анджелиной Джоли ворошить старину не надо: ее псевдоним переводится с современного французского как «красивая».

Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ

Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Огородно-садовая любовь

Тем, кто вздумает перевести русские фамилии на другие языки, возможно, понравится такая история. Первой любовью поэта Бориса Пастернака (вы наверняка знаете, что есть такой овощ) была, как известно, барышня по имени Елена Виноград. Он влюбился в нее сильно, хотя и ненадолго. Любопытно, что, перед тем как ею увлекся Пастернак, Виноград была невестой Сергея Листопада (внебрачный сын философа Льва Шестова). Листопад погиб на фронтах Первой мировой войны в 1916 году, Елена тяжело переживала утрату и, возможно, отчасти из-за этого отвергла любовь поэта. Словом, Виноград отказала Пастернаку из-за Листопада. Вот такая петрушка.

ПАРАДОКС

Чехов - он и в Америке Чехов

А как слышатся наши имена иностранным читателям русской классики? Ну вот приблизительно так.

Александр Пушкин - Алекс Толкороднов (так звучит фамилия для англоязычных: push - «толкать», «пихать», kin - «родня», «родственники»).

Александр Блок - Алекс Кварталов (самое известное значение слова block в разговорном английском - «квартал»). Что любопытно, для французов и немцев «блок» имеет то же значение, что и для нас.

Владимир Набоков - Владимир Шишкин. Вполне вероятно, первые три буквы фамилии писателя ассоциируются у англоговорящих со словом nub - «шишка».

Лев Толстой - Лео Высоков (tall по-английски - «высокий»).

А вот «Чехов» и у нас, и у многих европейцев не имеет разночтений, отсылая к слову «чех», czech (англ.), tcheque (фр.), Tscheche (нем.). Хотя Антон Павлович был совершенно русским человеком.

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