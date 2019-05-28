Семь правил защиты от тополиного пуха

Из 500 тысяч городских тополей примерно 40 тысяч деревьев накрывают Москву пухом в мае - июне. В этом году он полетел немного раньше. А все из-за теплой весны, как объясняют экологи. К примеру, в прошлом году тополя пушили в конце июня, потому что май и начало лета были холодными. Специалисты уверяют, что цветение и пушение деревьев в этом году должно завершиться в первую декаду июня.

- На самом деле пуха в Москве сейчас в разы меньше, чем, например, в начале 1990-х, - рассказал «КП» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Каждый такой тополь - самый эффективный фильтр воздуха. Растут они в основном вдоль вылетных магистралей - Ленинградки, Профсоюзной улицы, Кутузовского проспекта. Они защищают и от шума, и от выхлопов автомобилей. В год мы меняем примерно 2 - 3 тысячи тополей. Лет через десять пуха станет настолько мало, что никто уже и не почувствует. К пушащим тополям относятся женские особи, поскольку на них образуются семена. Пуха становится меньше, когда проводится омолаживающая обрезка взрослых и совсем старых деревьев. Сейчас по программам «Миллион деревьев» и «Лунка в лунку» высаживаем три породы непушащих тополей. Это сорта Берлинский, Симона и Черный. Причем берем только мужские особи. Эти деревья прекрасно переносят копоть, дым и пыль, хорошо себя чувствуют в городе. К примеру, взрослый тополь черный за сезон может поглотить до 30 килограммов вредных веществ из воздуха.

На самом деле, аллергия именно на тополиный пух в природе - огромная редкость. Вызывают аллергию травы-сорняки и другие деревья и кустарники, пыльцу и споры которых пушные комочки переносит на себе, рассказывает профессор аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин.

Сам же по себе пух, забиваясь в нос и попадая в рот, вызывает раздражение слизистых оболочек. От этого и насморк, и слезы из глаз, и першение в горле. Это самые частые симптомы сезонной аллергии - поллиноза. Симптомы аллергии на тополиный пух:

- Першение в горле.

- Покраснение глаз.

- Отекают веки, из глаз текут слезы.

- Появляется заложенность носа, аллергический насморк (его отличие от простудного в том, что из носа течет практически постоянно, отделяемое жидкое, прозрачного цвета).

- Возможна кожная реакция в виде зуда - чешется кожа лица и рук.

Когда начинает летать тополиный пух

В Средней полосе России, в столичном регионе, в частности, обычно тополиный пух начинает летать в начале июня. Иногда, если май бывает холодным, пыление тополей «сдвигается» на конец июня-начало июля. В 2018 году май был теплым, потому тополиный пух появился по обычному графику.

Сколько летает тополиный пух

Активно лететь тополиный пух будет дней десять, максимум недели две, потом пойдет на спад. Кстати, в июне в Москве и области высокая концентрация пыльцы хвойных растений - сосны и ели. Также еще продолжают «пылить» береза, клен, ива, но их буйство уже идет на спад.

7 правил защиты от тополиного пуха:

1. Старайтесь не гулять в сухую ветреную погоду, особенно с 11 часов дня до 8 вечера - в это время концентрация пыльцы в городе самая сильная.

2. Купите в аптеке спрей с морской водой (аква-марис, аллергол, аквалор, маример, физиомер, квикс и другие - их много, можно выбрать по цене и объему флакончика). И сбрызгивайте нос несколько раз в день. Это не только поможет прочистить носовые ходы от пуха, но и увлажнит слизистые, снимет отек.

3. Не допускайте большого скопления пушных комочков в закрытых помещениях. Проезжая тополиные аллеи, закрывайте окна машины. А дома вешайте на окна и балконы либо мелкую москитную сетку, либо марлю, смоченную водой.

4. Используйте увлажнители и очистители (мойки) воздуха. Повышенная сухость провоцирует приступы аллергии. Для того, чтобы всегда знать, какая в квартире влажность воздуха, можно купить простой бытовой гигрометр (прибор для измерения влажности воздуха). Нормой считаются значения от 40 до 65 процентов.

5. Если ваш дом окружен тополями, есть смысл два раза в день - утром и вечером проходиться по комнатам с мокрой шваброй. Большинство видов пылесосов против тополей бессильны: они не столько собирают супер-легкие комочки, сколько раздувают их по углам.

6. Многие жалуются, что от пуха закладывает нос. И начинают отчаянно капать сосудосуживающие капли. Но их постоянный прием вызывает сухость и разрушение слизистых оболочек. Так что если невмоготу, пускать подобные капли можно не больше двух раз в день и не дольше недели.

7. Если у вас бурная реакция, старайтесь на время пыления тополей есть поменьше продуктов, которые могут усилить аллергические проявления: меда, морепродуктов, шоколада, цитрусовых, сыров с плесенью. А также не пить спиртного на травах: настоек, вермутов, ликеров. А лучше вообще воздержаться: любое спиртное усиливает аллергию.

ВАЖНО!

Лекарств от аллергии - антигистаминов - сейчас много. Но каждое из них «заточено» под снятие разных симптомов. Например, эриус лучше всего борется с крапивницей, фенкарол - с першением в горле, кларитин, кларотадин - с кожным зудом. Потому при покупке антигистамина сначала нужно посоветоваться с доктором или хотя бы внимательно прочесть аннотацию. И обратите внимание на такой пункт: можно ли управлять машиной, приняв это лекарство (некоторые средства от аллергии вызывают сонливость).

ВОПРОС В ТЕМУ

От тополиного пуха очень чешутся и воспаляются глаза. Можно ли с этим как-то бороться?

Евгений Заславский, аллерголог:

- Это похоже на аллергический конъюнктивит. Глаза краснеют, слезятся, зудят и чешутся, появляется чувство, будто там соринка, которую невозможно достать. Причина заболевания в повышенной чувствительности к пыльце растений. Если вы еще не проходили обследование по поводу аллергии, то нужно это сделать как можно быстрее, чтобы выяснить, на пыльцу каких именно растений у вас есть реакция. Лечить сезонный конъюнктивит непросто.

Первый важный шаг - хотя бы ограничить контакт с аллергеном. На улице защищайте глаза очками, придя с улицы, обязательно умывайтесь, чтобы смыть пыльцу.

Также во время обострения рекомендуется придерживаться специальной диеты, аллергологи называют ее элиминационной. Исключите на время из своего меню такие высокоаллергенные продукты, как шоколад, клубника, рыбные консервы, копчености, острые специи.

Сходите на прием к офтальмологу. Он подберет для вас антигистаминные, противовоспалительные глазные капли, препараты «искусственной слезы». Нередко к аллергической реакции присоединяется инфекция. Воспаленная от аллергии и потерявшая свои защитные свойства слизистая глаз становится легкой добычей для вирусов, бактерий и других микроорганизмов.