2018-06-01T21:51:15+03:00
Общество

В Москве отметят 175-летние знаменитого физиолога Климента Тимирязева

5 июня у памятника ученому на Тверском бульваре пройдет праздничный концерт и флешмоб студентов Тимирязевской академии
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: timacad.ruФото: timacad.ru
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Тимирязевская академия готовится отметить 175-ю годовщину со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева. Имя выдающегося ученого главный аграрный университет России носит с 1923 года.

Праздник начнется 2 июня с традиционного футбольного турнира Football Grill. За звание лучших поборются десятки команд со всех институтов и факультетов вуза. Победители получат традиционный главный приз — два ведра крылышек с пылу-жару.

В день рождения Тимирязева, в воскресенье, 3 июня, студенты и преподаватели вуза понесут цветы на Ваганьковское кладбище, где похоронен ученый. После этого памятная акция переместится на центральную площадь академии — Петровскую. После торжественной части активисты Тимирязевки покажут яркий флешмоб. Что именно устраивают студенты — пока секрет, но наверняка это будет что-то красивое и незабываемое. Завершится программа дня рождения Тимирязева историческим квестом по памятным местам академии. Квест подготовили участники студенческого гид-центра «Campus».

На следующий день, 4 июня, студенты академии побывают на экскурсиях в Музее-квартире К.А. Тимирязева, расположенном в Романовом переулке. Здесь ученый жил с 1899 по 1920 годы. В гости к нему заглядывали Лев Толстой, Исаак Левитан, Максим Горький, Иван Павлов. Коллекция музея насчитывает более 29 тысяч экспонатов — предметы интерьера, антикварную мебель, научную библиотеку и личные вещи.

Ну а 5 июня праздник примет общегородской масштаб. На Тверском бульваре у площади Никитские ворота стоит самый известный памятник Тимирязеву. Возле него начнется торжественная программа, в которой примут участие представители органов власти, ученые, студенты и преподаватели. Здесь пройдет концерт, фотовыставка и флешмоб. Во время праздника ученики художественной школы Зураба Церетели будут писать пейзажи и воспроизводить памятник Тимирязеву на бумаге.

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