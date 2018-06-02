Георгий Бовт, политолог: Новых губернаторов учили ложиться под танки? Это им пригодится

2 Июнь 00:55 2018-06-02T17:14:32+03:00

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О том, что собой представляют новички российской управленческой элиты, своим мнением на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)поделился известный политолог и публицист Георгий БОВТ.

Георгий Бовт: Москва будет рыдать, прощаясь с Собяниным! 00:00 00:00

- Георгий Георгиевич, новые главы регионов…

- А вы их сами различаете?

- Предвосхитили вопрос. Каждый из них сам по себе имеет какие-то индивидуальные нюансы. Один «Онегина» декламирует наизусть, другой свои песни поет под гитару, третий бодибилдингом занимался и пауэрлифтингом…

- Вот последним двум их хобби могут как-то помочь. А насчет знатока «Онегина»... чем бедный Евгений может помочь российскому губернатору?

- И все же: когда смотришь на каждого по отдельности, есть отличия. А когда на всех вместе - можно оторопеть, насколько они схожи. Прически, лица, взгляд. Даже очки. Сразу и не поймешь, кто из них кто. Будто из одного инкубатора.

- Это система. Их может быть две. Одна - когда губернаторы взращиваются политическими партиями или подбираются ими где-то на дороге, например в бизнесе. И раскручиваются, проверяются через выборы. Это американская система. Есть другая система, назовем ее условно французской. Когда губернаторы назначаются. Мы пошли по второму пути. У нас избиратель не имеет отношения к первичному избранию этих людей. Он их даже не знает. Вот сейчас проведи опрос в регионах, до назначения, никто не скажет, кто это такой.

Знаете, еще на кого они похожи? Фильм «Матрица», агенты на одно лицо, в черных костюмах, спортивные.

- Не соглашусь с вами. Многие из них выросли в том регионе, где сейчас стали начальниками, были в региональных правительствах либо мэрами.

- Но это не значит, что мэров знают во всей области. В конкретном городе, конечно, знают мэра. А в области... Вы слишком хорошего мнения о нашем избирателе. У нас министров-то федеральных не всех знают, а мэров - и подавно.

- А с другой стороны, тот же Александр Моор на посту главы Тюмени в 2016-м стал лучшим мэром России. А Носов? Он преобразил Нижний Тагил. Думаю, жители города сейчас не рады его карьерному росту и переезду. У этих губернаторов есть что за спиной.

- Наверное, они очень исполнительные, очень хорошие. Люди, которые отражают веру нашего президента в то, что систему надо не менять, а улучшать. И улучшать ее можно, поставив более эффективных, энергичных, образованных и менее коррумпированных людей, которые будут проводить в жизнь политику, вырабатываемую федеральным центром. Такие солдаты Путина. Этот подход может нравиться или нет, но он есть. Я был недавно в Калининграде, общался с людьми. Да, им их новый 31-летний губернатор Алиханов нравится. Говорят, что он прогрессивный, при нем у них есть надежда на то, что дело сдвинется. Хотя им теперь и прежний губернатор Боос нравится, которого они раньше клеймили и затравили в конце концов.

Кстати, я думаю, когда Москва раньше или позже будет прощаться с Собяниным, она будет рыдать от жалости, что он уходит.

- Как сейчас Тюмень. Да.

- Я не был в Тюмени, не могу судить, насколько там, как в сказке. Я вижу сказку в Москве.

- Она вам не нравится?

- Наоборот. Я высоко оцениваю усилия мэрии. И в целом направление реформ в Москве не просто положительное, а потрясающее! Но отдельные элементы отдельных исполнителей - например пластиковые деревья на улицах... - я бы за это руки отрывал.

- Вот вы сказали про новых глав регионов - солдаты Путина. А знаете, я посмотрел их биографии. Все они, кроме Носова, окончили курсы Высшей школы госуправления по подготовке кадрового резерва. Говорят, что их там обучали и из автомата стрелять, и со скалы в реку прыгать, и даже под танки ложиться.

- Танки им пригодятся, конечно. Когда придут какие-нибудь обманутые дольщики или бизнесмены, придется вспомнить, как под танком лежали. Проволоку зубами не перекусывали?

- Я? Нет. Они - не исключаю.

- И я не исключаю. Соответственно им палец в рот не клади.

- Шутки шутками, но, кроме нынешних новых глав регионов, еще несколько в предыдущей волне назначений окончили эти курсы подготовки кадрового резерва. У нас кузница губернаторов появилась в стране?

- Не только губернаторов. Это кузница элиты первого и второго эшелонов. И воспитание элиты, даже в виде технократов, - это дело полезное. Без элиты ничего не работает. Власть хочет показать, что у нас есть социальные лифты. Чтобы сесть и поехать наверх на этом лифте, нужно пройти свой этап. Ровно как и в Советском Союзе была школа воспитания элит. Но там она была партийная. В нашем случае она школа управленческая, не политическая, что уже хорошо. Потому что, мне кажется, наши партии в нынешнем виде абсолютно не способны воспитывать правящую элиту страны. Партии у нас - архаичные, внутри них ничего не происходит.

Но многие из новых назначенцев близки к каким-то кланам. И я в этом не вижу ничего плохого. Это факт российской политики. Он может быть не очень приятен многим. Но если люди хотя бы не будут висеть в безвоздушном пространстве, в вакууме, а будут связаны с реалиями, то это не катастрофа. Это скорее лучше, чем хуже.

- А еще новые назначенцы - люди худощавые или плотные, но без животов. И без лишнего веса во всех смыслах этого слова.

- Согласен. Не Лужковы, не Шанцевы и не Тулеевы. Не тяжеловесы, не бунтари и не отцы регионов. Технократы.

- А что это такое - губернатор-технократ?

- Это когда сменишь его, и никто не заметит, что он сменился. Шутка. А если серьезно, технократ - это тот, кто действует строго по регламенту, минимизируя публичность. Он не агитатор, он делает, а не витийствует…

- На выборы не пойдет призывать с лозунгами наперевес…

- Он пойдет на выборы так же, строем. И за него даже проголосуют. Потому что... ну хорошо, можно голосовать за болтунов, а можно голосовать по факту сделанного. По критерию - эффективный или нет.

Хотя, с другой стороны, умение ладить с людьми и местными элитами, настроения в регионе - это вещи важные. По ним в Кремле тоже ставят плюсы и минусы губернаторам. Если много минусов, раз - и снимают.

- Так, может, лучше эффективные исполнители, чем неэффективные политики? Нужны ли нам сейчас вообще губернаторы - трибуны и бунтари?

- В нынешней политической системе они просто не вырастут и не выживут. Политики должны начинать расти на муниципальном уровне. Но для этого, прости господи, муниципальному уровню надо дать хоть какие-то права. Чтобы люди увидели, что эта власть, которая рядом с твоим домом, она что-то делает, принимает решения, у нее есть деньги. У нас же, у граждан, почти атрофировалась всякая способность к самоуправлению. Сейчас провести собрание жильцов подъезда невозможно. Всем все по фигу. О чем вы говорите? Каких губернаторов там вырастят?!

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