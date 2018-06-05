2018-06-05T15:48:58+03:00
Политика

Российская полиция отмечает 300-летие

Но начать отмечать праздник большинство сотрудников смогут только после 15 июля
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции.Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции.
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5 июня министр МВД России Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, научных и образовательных организаций ведомства, территориальных органов МВД России, а также почетные гости.

В начале мероприятия Колокольцев зачитал поздравление президента России Владимира Путина.

- Мы чтим память всех наших предшественников. Какие бы мундиры они не носили, верность Присяге и долгу всегда была у них на первом месте. В равной степени это относится и к чинам полиции Российской империи, и к советским милиционерам", - обратился после к личному составу и сам министр.

Глава ведомства отметил работу нынешнего поколения сотрудников, которым пришлось противостоять разгулу криминала после распада СССР, связанному с возникновением организованной преступности, очагов терроризма и межнациональных конфликтов в ряде бывших республик.

- За мужество и героизм в борьбе с бандподпольем более 120 тысяч сотрудников удостоены государственных наград, 109 – присвоено звание Героя России. С 1992 года при исполнении служебных обязанностей погибли 7919 сотрудников органов внутренних дел и 3907 военнослужащих внутренних войск, - отметил в своем обращении Колокольцев.

Собравшиеся офицеры встали и почтили память погибших минутой молчания.

В завершение Министр внутренних дел вручил государственные и ведомственные награды отличившимся руководителям и поблагодарил всех присутствующих за службу.

К сожалению, в полной мере отметить свой профессиональный праздник большинство сотрудников и служащих ведомства смогут только 15 июля, когда закончится чемпионат мира FIFA - 2018, и в 11-ти городах России отменят усиленные меры безопасности.

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