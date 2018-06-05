Светлаков, Боярский и Назаров снялись в короткометражке в честь ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-05T13:56:08+03:00

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Известные российские актеры Андрей Кайков, Сергей Светлаков, Михаил Боярский и Дмитрий Назаров снялись в видеоролике пред чемпионатом мира по футболу 2018. По сюжету, все они оказались в одном вагоне поезда "Красная стрела", который едет в ночи.

По сюжету, Боярский в шарфе "Зенита" случайно оказывается в одном купе с Назаровым, который известен своей любовью к "Спартаку". На их жаркий спор вскоре в купе приходит Кайков, поклонник московского ЦСКА. А проходивший мимо Светлаков в шарфе московского "Локомотива" говорит твердо: "Сейчас первое место - у "Локомотива". Но в итоге на общий гам в поезд входит проводница, которая призывает всех вместе болеть за сборную России.

Матчи сборной России на ЧМ по футболу начнутся 14 июня. Мы стартуем поединком против Саудовской Аравии, 19 июня - пройдет игра с Египтом, а 25 числа - встреча с Уругваем в Самаре.