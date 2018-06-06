2018-06-06T16:24:39+03:00
Звезды

Дженнифер Энистон «в бешенстве» из-за романа бывшего мужа с Эммой Стоун

Кажется, сердце звезды «Друзей» еще не остыло
Ольга АНТОНОВА
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Дженифер Энистон была инициатором развода с Джастином ТеруДженифер Энистон была инициатором развода с Джастином ТеруФото: EAST NEWS
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Говорят, что именно Дженифер Энистон была инициатором развода с Джастином Теру, устав от слишком свободного нрава супруга. А быть может, пригрозив ему разрывом, хотела, чтобы стал больше времени проводить с ней, а не на вечеринках и многочисленных съемках. Но Теру, судя по всему, новость про развод осознал буквально и съехал через неделю из их общего дома. И понеслось: вечеринки, красивые актрисы, готовые поехать поужинать со свободным и красивым парнем, одним словом, вольная жизнь. Так, прилетев на днях во Францию Джастин провел уикенд с актрисой Эммой Стоун. И эта новость, надо сказать, привела в бешенство Дженифер Энистон. Потому что Стоун не какая-то малоизвестная танцовщица, а голливудская дива, и если она станет новой избранницей Теру, то это будет сильным ударом по самолюбию звезды «Друзей». Кроме того, Эмме всего 29 лет. То есть, она мало того успешна, так еще и молода.

«Они действительно встречаются, но пытаются скрыть это от публики. И все знают, что это приводит Дженнифер в бешенство», - подтвердил изданию Radar Online их источник в окружении звезд. Более того, Дженифер и Эмма даже приятельствовали, и конечно, Энистон не ожидала, что подруга может так поступить с ней.

Эмме всего 29 лет. То есть, она мало того успешна, так еще и молода Фото: EAST NEWS

Эмме всего 29 лет. То есть, она мало того успешна, так еще и молодаФото: EAST NEWS

Напомним, что осенью 2017-го в СМИ появилась информация, что Эмма встречается со сценаристом шоу Saturday Live Night, однако официального подтверждения их отношений нет, и актриса ни разу не выходила в свет с ее якобы новым бойфрендом. Теру в свою очередь в начале 2018 года развелся с Дженнифер Энистон, с которой встречался с 2011 года. Пара сыграла свадьбу в 2016 году, но прожили они вместе всего чуть более двух лет.

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