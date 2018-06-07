2018-06-07T15:09:37+03:00
Экономика

Центробанк недоволен молодежью

Финансовое поведение «поколения Y» угрожает пенсионной системе
Софья РУЧКОdd_money
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Финансовое поведение «поколения Y» угрожает пенсионной системе.Финансовое поведение «поколения Y» угрожает пенсионной системе.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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«Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы», — утверждается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

Аналитики ЦБ отмечают, что представители так называемого «поколения Y» (это те, кто родился в 1980-2000 годах) деньги-то копят. Но относятся к своим сбережениям, с точки зрения ЦБ, совершенно нерационально. Вместо того, чтобы откладывать на пенсию, тратят накопленное на то, чтобы получить «качественные впечатления, не всегда ориентированные на перспективу».

Еще одна проблема, по мнению Центробанка, заключается в том, что у молодежи наблюдается тенденция к отказу от «активного обладания» частной собственностью. Это тоже может не лучшим образом сказаться на росте экономики. Все больше молодых людей предпочитают, например, не покупать квартиры, а арендовать их. То же самое относится и к автомобилям, чему способствует развитие каршеринга.

- Пенсионная сфера у нас устроена таким образом, что пенсионерам платят из тех взносов, которые делают работающие люди. Это значит, что размер пенсий зависит от того, насколько продуктивны те, кто сейчас трудится, - разъясняет опасения ЦБ главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. - Темпы роста производительности труда за последние десять лет не превысили 10%. Это очень мало. С учетом не очень хорошей демографии. И в перспективе это означает, что нормальных пенсий у людей не будет. Даже если повысят пенсионный возраст. Если бы молодое поколение сейчас копило на пенсию, то это решило бы проблемы их обеспечения в старости. Но этого не происходит. Что касается аренды квартир и каршеринга, то не вполне понятно, как это может помешать экономическому росту. Есть много более благополучных, чем Россия, западных стран, где люди живут и умирают в съемных квартирах. Это не от бедности. У них такой образ жизни.

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