«В 40 лет выкладывать пляски в купальнике?!»: поклонники осудили Лену Летучую за жаркие танцы на пляже

СЕГОДНЯ 14:44 2018-06-08T15:01:11+03:00

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Кажется, в жизни Елены Летучей сейчас период подъема. Она наслаждается обществом любимого мужа, недавно стало лицом сразу нескольких брендов, ведет активную светскую жизнь. И даже как будто стала еще стройнее, чтобы платья любимого бренда выглядели на ней идеально. И похоже, именно ощущение своей неповторимости сподвигли Летучую на то, что опубликовать в своем инстаграме видео танцев в купальнике. Красавица-блондинка отдыхала в Сицилии и таким образом, видимо, решила продемонстрировать насколько хорошо ей сейчас. Однако, поклонники «танцев» не поняли, а некоторые даже раскритиковали.

«В 40 лет такое выкладывать в инстаграме пляски в купальнике уже не серьезно», - написали звезде в комментариях. Мол, можно уже хвастаться какими-то другими вещами.

elenapegas Всем чудесного вечера #ClubMedCefalu #ExclusiveCollection

«Почему не серьёзно, если она в почти 40 лет выглядит на 20 с небольшим?» - тут же вступились за телеведущую другие фолловеры.

Надо отметить, что ранее звезда прошла детокс-курс в клинике для похудания в Испании, после чего, видимо, и решила, что вполне может позволить себе устроить жаркие танцы в бикини.