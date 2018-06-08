2018-06-08T13:34:13+03:00
Спорт

Александр Овечкин станет отцом

Супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Анастасия Шубская ждет ребенка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Накануне Александр Овечкин стал обладателем Кубка Стенли, теперь же выяснилось что хоккеист и его супруга Анастасия ждут первенца.Накануне Александр Овечкин стал обладателем Кубка Стенли, теперь же выяснилось что хоккеист и его супруга Анастасия ждут первенца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После победы "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли стала известна еще одна приятная новость для фанатов Александра Овечкина. Один из лучших хоккеистов в истории России скоро станет папой. Его супруга Анастасия Шубская ожидает ребенка.

Они сыграли свадьбу в августе 2016 года и с тех пор Шубская живет в США постоянно вместе с Овечкиным, сопровождая его в поездках на матчи "Вашингтона". После окончания пятой игры финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" журналист Washington Post Изабелль Хуршудян написала у себя в Твиттере:

nastyashubskayanastyashubskaya
Мы сделали это #stanleycup #letsgocaps #wedidit мой герой @aleksandrovechkinofficial
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- Овечкин и его супруга ожидают своего первого ребенка. Она (Шубская) была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью, - написала Хуршудян.

Позднее же уже непосредственно в своем личном Инстаграме Шубская выложила совместное с мужем фото, подписав кадр "Мой герой". И на снимке было отчетливо видно округлившийся животик жены Александра Овечкина. Анастасия, к слову, очень искренне порадовалась за успех мужа - провела в "Инстаграме" трансляцию последней минуты победного матча Овечкина в Кубке Стэнли.

nastyashubskayanastyashubskaya
С моими девочками #лучшаягруппаподдержки #главноетриоболельщиц#тайныйзнакнамвпомощь #letsgocaps #stanleycupfinals #wewantthecup#овечкин
18932 отметок «Нравится»121 комментариевInstagram

Напомним, что в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:3 и выиграл финальную серию 4:1, впервые в истории выиграв трофей.

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