Баннер "Хочу стать гражданином России" появился на сайте российской полиции

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-08T22:03:58+03:00

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На официальном интернет-сайте МВД России появился онлайн-сервис для рассмотрения вопросов, возникающих в процессе получения гражданства. Искать его долго на сайте не придется: достаточно на главной странице нажать на баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации". Там уже можно заполнить и отослать все необходимые для регистрации документы.

- Во исполнение поручения президента России Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства России, по указанию Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов", - сообщила в пятницу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сервис создан для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства России, которые будут поступать напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

- Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством России", - отметил официальный представитель ведомства.

Напомним, президент Владимир Путин во время "прямой линии" подчеркнул об необходимости существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан России, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда", - заявил Путин в ходе "прямой линии".