2018-06-08T22:03:58+03:00
Общество

Баннер "Хочу стать гражданином России" появился на сайте российской полиции

МВД России выполняет указание президента Владимира Путина, который посчитал необходимым существенно упростить процедуру получения российского гражданства для соотечественников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По указанию Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации".По указанию Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации".Фото: Александр ГЛУЗ
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На официальном интернет-сайте МВД России появился онлайн-сервис для рассмотрения вопросов, возникающих в процессе получения гражданства. Искать его долго на сайте не придется: достаточно на главной странице нажать на баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации". Там уже можно заполнить и отослать все необходимые для регистрации документы.

- Во исполнение поручения президента России Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства России, по указанию Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов", - сообщила в пятницу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сервис создан для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства России, которые будут поступать напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

- Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством России", - отметил официальный представитель ведомства.

Напомним, президент Владимир Путин во время "прямой линии" подчеркнул об необходимости существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан России, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда", - заявил Путин в ходе "прямой линии".

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