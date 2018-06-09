Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук: "Слабых команд нет, нам нужно серьезно готовиться ко всем матчам"

СЕГОДНЯ 13:56 2018-06-09T13:59:52+03:00

Не расслабил и игроков проигрыш Саудовской Аравии в матче с Германией

Изменить размер текста: A A

После открытой тренировки на стадионе "ЦСКА" в Москве 9 июня полузащитник Алексей Миранчук рассказал, как сборная России готовится к первому матчу Чемпионата мира по футболу.

- Чувствовали ли вы сегодня ответственность перед болельщиками?

- Не сказал бы, что была какая-то ответственность, наоборот было приятно видеть болельщиков.

- Эта тренировка отличалась от обычных?

- Концентрация была выше, чем на обычной тренировке. Так даже полезнее нам.

- Что чувствовали, когда не попадали в ворота?

- Я не попадал? Это часть тренировки. Не обращали внимание. Когда все же мяч залетал, то мы слышали поддержку. Кстати, мы прислушивались и хотели слышать свои фамилии.

Прокомментировал Алексей Миранчук и товарищеский матч Саудовской Аравии и Германии, который прошел вчера со счетом 1:2.

- Все, кто попал на Чемпионат мира по футболу, сильные. Нет слабых. Нужно серьезно ко всем матчам готовиться. Но наша команда пока еще не разбирала игры Саудовской Аравии. Это как раз впереди.