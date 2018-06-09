2018-06-09T13:59:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук: "Слабых команд нет, нам нужно серьезно готовиться ко всем матчам"

Не расслабил и игроков проигрыш Саудовской Аравии в матче с Германией
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Алексей МиранчукАлексей МиранчукФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

После открытой тренировки на стадионе "ЦСКА" в Москве 9 июня полузащитник Алексей Миранчук рассказал, как сборная России готовится к первому матчу Чемпионата мира по футболу.

- Чувствовали ли вы сегодня ответственность перед болельщиками?

- Не сказал бы, что была какая-то ответственность, наоборот было приятно видеть болельщиков.

- Эта тренировка отличалась от обычных?

- Концентрация была выше, чем на обычной тренировке. Так даже полезнее нам.

- Что чувствовали, когда не попадали в ворота?

- Я не попадал? Это часть тренировки. Не обращали внимание. Когда все же мяч залетал, то мы слышали поддержку. Кстати, мы прислушивались и хотели слышать свои фамилии.

Прокомментировал Алексей Миранчук и товарищеский матч Саудовской Аравии и Германии, который прошел вчера со счетом 1:2.

- Все, кто попал на Чемпионат мира по футболу, сильные. Нет слабых. Нужно серьезно ко всем матчам готовиться. Но наша команда пока еще не разбирала игры Саудовской Аравии. Это как раз впереди.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Как будет жить Москва во время ЧМ: о проверках паспортов в дни чемпионата, запрете алкоголя и футбольных хулиганах
В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с главой Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Черниковым
Новости 24
Французский суд продлил арест Павленскому бессрочно
Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 для Первого канала
Установлена личность советского летчика, выжившего в афганской войне
Путин рассказал, кто из губернаторов сможет претендовать на президентский пост
США перебросили на Украину самолеты для заправки своих стратегических бомбардировщиков
ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
"Мяч на американской стороне": Путин призвал Трампа выполнить обещание улучшить отношения с Россией
Ученые научились предсказывать дату родов беременных по анализу крови
ВЦИОМ: Число патриотично настроенных россиян достигло 92%
Президент УЕФА: Россия достойно проведет Чемпионат мира по футболу-2018
Кремль: Путин и Трамп рассматривают Вену в качестве возможного места для проведения двусторонней встречи
Звезда сериала "Сына анархии" Алан О’Нилл найден мертвым в своей квартире
Опрос: Более половины россиян не воспринимают 12 июня как государственный праздник
Россиянина-нелегала депортируют из Индии из-за горячих обьятий с девушкой
Два пациента выпали за ночь из окон столичной больницы
Путин: Москва и Тегеран успешно сотрудничают в урегулировании сирийского кризиса
Россиян будут поощрять денежными выплатами за сдачу батареек
Американский военнослужащий погиб во время атаки боевиков в Сомали
Роспотребнадзор распространил предупреждение о вспышке бактериальной инфекции во Франции
Умер Игорь Охлупин: Народный артист РСФСР скончался в одной из больниц Москвы
МВД оповестило иностранцев о правилах поведения на ЧМ-2018
Путин на встрече с Мирзиеевым подтвердил планы посетить Узбекистан этой осенью
Минэкономразвития урежет перечень предоставляемых МФЦ госуслуг
Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области
Опубликован рейтинг самых загрязненных городов мира