Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук: "Слабых команд нет, нам нужно серьезно готовиться ко всем матчам"
После открытой тренировки на стадионе "ЦСКА" в Москве 9 июня полузащитник Алексей Миранчук рассказал, как сборная России готовится к первому матчу Чемпионата мира по футболу.
- Чувствовали ли вы сегодня ответственность перед болельщиками?
- Не сказал бы, что была какая-то ответственность, наоборот было приятно видеть болельщиков.
- Эта тренировка отличалась от обычных?
- Концентрация была выше, чем на обычной тренировке. Так даже полезнее нам.
- Что чувствовали, когда не попадали в ворота?
- Я не попадал? Это часть тренировки. Не обращали внимание. Когда все же мяч залетал, то мы слышали поддержку. Кстати, мы прислушивались и хотели слышать свои фамилии.
Прокомментировал Алексей Миранчук и товарищеский матч Саудовской Аравии и Германии, который прошел вчера со счетом 1:2.
- Все, кто попал на Чемпионат мира по футболу, сильные. Нет слабых. Нужно серьезно ко всем матчам готовиться. Но наша команда пока еще не разбирала игры Саудовской Аравии. Это как раз впереди.