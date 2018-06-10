Сергей Безруков прилетел на "Кинотавр" с беременной женой Анной Матисон

СЕГОДНЯ 13:20 2018-06-10T13:31:10+03:00

Как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение, - написал Сергей Безруков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Дорогие мои, хорошие. Рады сообщить вам радостную новость. Мы с Аней снова ждём пополнение в семье. У нас уже складывается традиция: как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение, - написал в своем Инстаграме накануне визита на "Кинотавр" Сергей Безруков.

Напомним: два года назад у популярного актера и его супруги режиссера Анны Матисон родилась дочь Мария. И вот снова счастливая новость о грядущем расширении семьи.

Сергей Безруков сыграл в "Заповеднике" музыканта КонстантинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кинофестиваль режиссер Анна Матисон приехала с новым фильмом. Рабочее название картины было "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл". В прокат фильм, скорее всего, выйдет под названием "Заповедник".

Сценарий фильма написан на основе знаменитой повести Сергея Довлатова "Заповедник". В качестве сценариста выступила сама Анна Матисон и ее коллега Тимур Эзугбай. Правда, действие фильма разворачивается в наши дни.

На кинофестиваль режиссер Анна Матисон приехала с новым фильмомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Безруков сыграл в "Заповеднике" музыканта Константина, который в один прекрасный день понял, что жизнь его складывается не так, как ему хотелось бы.