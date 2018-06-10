Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 22:51 2018-06-10T22:58:32+03:00

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Наталья Штурм – зрелая женщина с высоким уровнем внутренней свободы. Несмотря на то, что певица за 50 и у нее есть взрослый сын, она может позволить себе и эротическую фотосессию и смелые заявления о своей сексуальности. Но в этой ситуации она скорее оказалась жертвой. Дело в том, что ее домашнее видео, которое она отправляла своему бывшем любовнику Дмитрию стало достоянием общественности. На него внезапно наткнулась новая возлюбленная мужчины, и это тут же обернулось скандалом.

В итоге, Дмитрий пришел на программу «Звезды сошлись», чтобы обвинить Наталью в сексуальных домогательствах и заставить ее прекратить атаковать его с помощью эротических кадров.

«Мы встречались пять месяцев, и честно говоря, я за это время жутко устал. У меня было ощущение, что меня использовали в сексуальных целях. Потом я познакомился с Ириной и сразу влюбился. У нас все отлично складывалось, а тут это видео от Натальи. Ирина увидела его, и уже три недели не выходит со мной на связь», - рассказал Дмитрий.

Мужчина даже намерен подать в суд на певицу за сексуальные домогательства.

По словам же самой Штурм, которая тоже пришла в студию, она довольно часто снимает видео эротического содержания и отправляет их старым знакомым. Однако звезда совершенно не ожидала, что этот ролик окажется в сети. Она была настолько разозлена, что даже влепила Дмитрию пощечину.

«Ты просто мерзавец! Не понимаю, как можно было так поступить. Если бы я знала, что это видео окажется в сети, я бы прическу сделала, спецэффекты наложила и шрам от кесарево замазала. Оно бы получилось еще лучше. А так мне просто понравилось то, что я сняла, поэтому и отправила на автомате», - подчеркнула звезда.

Адвокат, присутствовавший в студии, посоветовала Штурм подать в суд иск о нарушении чести и достоинства.

По словам певицы, у нее довольно насыщенная личная жизнь, поэтому необходимости возвращать Дмитрия у нее нет.

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«Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика одела», – подлила масла в огонь критики сама певица. (подробности)