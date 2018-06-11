2018-06-11T13:57:12+03:00
Политика

Киев собирается сбить вертолет делегации Евросоюза и обвинить в этом ДНР

Военные эксперты уверены, что все провокации Украина спишет на Россию
Роман ГОЛОВАНОВ
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Комитет из Евросоюза по вопросам политической безопасности посетит Донбасс с 13 по 15 июня по приглашению украинского президента Петра ПорошенкоКомитет из Евросоюза по вопросам политической безопасности посетит Донбасс с 13 по 15 июня по приглашению украинского президента Петра ПорошенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Украинские военные готовят провокацию прямо под открытие Чемпионата мира по футболу в России. В Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики рассказали, что Киев собирается сбить вертолет делегации Евросоюза из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" . В обстреле ВСУ намерены обвинить войска ДНР.

Комитет из Евросоюза по вопросам политической безопасности посетит Донбасс с 13 по 15 июня по приглашению украинского президента Петра Порошенко. Делегация посетит прифронтовые города и районы: Широкино, Авдеевка, Краматорск и Мариуполь.

- Владимир Путин сказал: если Украина пойдет на обострение во время Чемпионата - это приведет к потере ее государственности, - напомнил "КП" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. - Но провокация возможна. Но она закончится тем, чем закончилась для Грузии авантюра 2008-го года. Пусть Украина помнит об этом.

- Похоже на то, что хозяева хунты отдают одно за другим распоряжение провести провокацию, которая будет похожа на агрессию со стороны России, - поделился с "Комсомолкой" военный эксперт Александр Жилин. - Я совершенно не исключаю такого развития событий, потому что основываюсь на разведпризнаках. То Турчинов, то Порошенко, то Луценко делают заявления, что Россия вот-вот совершит теракт на территории Украины. Дураку понятно, что Москве сегодня ничего не выгодно там делать. У нас своих дел полно. Мы заняты проведением Чемпионата мира. Но в Киеве этого не понимают. Они шьют глупую легенду прикрытия. Они хотят провернуть такую же фейковую историю, как Британия со Скрипалями. Только у Киева ничего не выйдет. Украина - это не Англия, ей никто не поверит.

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