Как пережить Чемпионат мира в городе, не жертвуя комфортом

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-11T22:06:07+03:00

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Главное спортивное событие лета, бесспорно, - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Это грандиозное по своей наполненности событие охватит сразу 11 городов, но главные матчи, конечно же, состоятся в Москве. Там же пройдут и основные культурные и развлекательные мероприятия для болельщиков. По приблизительным подсчетам, в дни матчей посетить Россию планирует более миллиона человек, что окажет значительное влияние на загруженность всей инфраструктуры.

Несмотря на активную работу властей по благоустройству территорий, строительству новых дорожных развязок, запуску новых маршрутов транспорта и открытию новых станций метро, проблема перегруженности Москвы по-прежнему дает о себе знать в часы-пик. А с учетом того, как ситуация может усугубиться в дни чемпионата, у многих горожан возникают опасения, а не окажется ли их привычный образ жизни под угрозой.

Чревато все это очередями во всех местах, где можно организовать очередь, а также повышенными ценами на многие развлекательные (и не только) услуги. Поэтому мы подготовили небольшую подборку советов о том, как потратить минимум времени на привычные дела в условиях добавочного людского трафика.

Транспорт

Пожалуй, самая важная проблема. Во-первых, явно будут пробки. И в связи с возможным перекрытием дорог, и из-за большего количества автомобилей в принципе. Во-вторых, тарифы такси. Хоть власти пока и ожидают, что цены останутся на прежнем уровне, реальность может внести свои коррективы.

Например, сотрудники служб такси Екатеринбурга считают, что цены повысятся в два, а то и три раза. Некоторые службы такси собираются в случае повышенного спроса включить коэффициент, повышающий цены на поездки. Скорее всего, так и будет: ведь в прежние годы стоимость поездки на такси в случае проведения каких-либо крупных спортивных соревнований в любом из российских городов повышалась, и весьма значительно.

Но не такси единым — каршеринг в последнее время стал не менее популярен. Особенно если учитывать, что пользователь платит только 7-11 рублей в минуту за аренду авто, при этом не оплачивая дополнительно парковку и бензин. С количеством машин у компаний тоже все неплохо — более 10 000 автомобилей на 15 операторов каршеринга. А что касается проведения чемпионата — представители компаний уже высказались по этому поводу. Повышать стоимость аренды не планируется, при этом будут предприняты меры по ускорению проверки пользователей (процесс хотят уместить в рамки одного часа).

Вот как это комментирует Екатерина Макарова, сооснователь самого крупного столичного каршеринга BelkaCar:

«Надо понимать, что каршеринг необходим на ЧМ-2018 не из-за дешевизны, а просто потому что все такси будут заняты, а автомобили из традиционной аренды уже давно сняты. В этом случае речь идет не об экономии, но просто о возможности передвигаться».

Еда

Вне зависимости от того, что вы предпочитаете — есть дома и готовить самостоятельно, ходить по ресторанам или же посещать предприятия быстрого питания, проведение чемпионата также внесет в ваш привычный распорядок свои коррективы. К примеру, доехать до любимого супермаркета и закупиться продуктами на неделю станет сильно сложнее из-за описанных выше пробок, а вот в ресторанах и кафе могут образоваться неслабые очереди из таких же желающих поесть, как и вы.

Очевидным решением проблемы здесь выступают сервисы по доставке еды. Как готовых блюд, так и просто продуктов с рынка или из магазинов. К примеру, «Партия Еды» предлагает несколько вариантов меню на выбор: классическое, премиум, семейное, вегетарианское, 10 минут. А в дни чемпионата можно будет заказать что-нибудь из национальных блюд стран-участниц.

Это грандиозное по своей наполненности событие охватит сразу 11 городовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицина

Спортивный праздник влечет за собой большое скопление людей, что подразумевает дополнительные риски для здоровья. Посудите сами: можно сорвать голос, выкрикивая с трибун слова поддержки любимой команды. А во время вечерних прогулок после матчей подхватить простуду. Или отравиться в баре. Или просто неудачно вывихнуть ногу. Как следствие — поход к врачу.

Районные поликлиники, платные медицинские центры и травмпункты будут переполнены круглые сутки, а медицинская помощь, как правило, нужна здесь и сейчас. Что уж говорить о скорой помощи, которая будет трудиться в авральном режиме целый месяц и вряд ли доедет до пациента, который не находится при смерти. Для таких случаев и существуют мобильные клиники и телемедицина.

Руслан Зайдуллин, основатель мобильной клиники DOC+:

«Зачем тратить время и нервы на поездки по больницам, особенно когда Москва будет целый месяц находиться в состоянии повышенной боевой готовности? Мы прекрасно осознаем “травмоопасность” всего периода проведения ЧМ, потому наши врачи будут работать в усиленном режиме, чтобы помочь как можно большему числу пациентов и при этом не вынуждать их выходить из дома».

Спортивный праздник влечет за собой большое скопление людей, что подразумевает дополнительные риски для здоровьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Связь

Проблемы с трафиком могут случиться не только на дорогах, но и в интернете. У каждого болельщика наверняка с собой будет смартфон. А если не сделать на трибуне селфи и тут же не опубликовать в соцсетях, считай, что и на матч ты не ходил. Плюс видеозвонки родственникам, оставшимся дома. Поэтому можно ожидать серьезную нагрузку на сеть.

Однако именно для болельщиков эта проблема отчасти решена — все, у кого есть FAN ID, смогут подключиться и авторизоваться с помощью сервиса Hot-WiFi. Кроме того, что с каждой идентификации болельщик сможет экономить до 13 рублей (цена SMS в некоторые страны), существуют и иные преимущества.

На время ЧМ основная сложность доступа к WiFi — невозможность идентификации по звонку. При такой авторизации пользователю необходимо позвонить по внутреннему российскому бесплатному номеру 8800. Для иностранных операторов он будет либо недоступен, либо звонок будет проходить в роуминге, что весьма затратно.

Вторая проблема — ужесточение Роскомнадзором правил использования точек доступа к Wifi. Теперь номера телефонов, не привязанные к паспортным данным владельца, автоматически блокируются. В случае с российскими болельщиками проблемы не будет, поскольку операторы связи автоматически передают все необходимые для авторизации данные. Для абонентов иностранных операторов эта опция, опять же, остается недоступной.

Именно поэтому для болельщиков была введена авторизация по FAN ID, к которому в свою очередь привязаны все паспортные данные, необходимые для идентификации пользователя. Это просто и удобно, и, что очень важно, позволяет выполнить требования безопасности.

Автосервис

Если вы все же решили приобщиться к спортивному празднику и посетить матчи, да еще и в разных городах, или, наоборот, укрыться от беснующихся толп в глуши (нужное подчеркнуть), вам будет не обойтись без собственного автомобиля. А перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, очень важно убедиться, все ли системы работают исправно. Ведь мало кто захочет столкнуться с неприятным сюрпризом на полпути.

А потому не лишним будет обратиться в автосервис, где машину не только проверят на степень исправности, но и при необходимости починят и даже помоют. Остается единственная проблема - как найти время и выбрать хороший автосервис? И хотите ли вы на самом деле тратить на это свое время. Ведь вокруг пробки, чемпионат, куча народу и вообще обстановка, мало настраивающая на то, чтобы сесть за руль, доехать до сервиса, а потом ехать обратно.

И здесь на помощь автовладельцам приходит консьерж-сервис. Достаточно указать необходимые вам услуги и адрес, откуда специалист сможет забрать машину. Остальное будет сделано за вас. Особенно приятный факт - за автомобиль можно не переживать, ведь на протяжении всего времени обслуживания действует специальная страховка в размере 5 млн рублей.

Что же в итоге?

Несмотря на огромный наплыв туристов и болельщиков, городская жизнь может остаться вполне комфортной, благодаря разнообразию существующих сервисов, нацеленных на облегчение нашей жизни. Однако, не стоит пренебрегать общими рекомендациями по собственной безопасности, ведь, несмотря на усиленные полицейские патрули, стать жертвой карманника в толпе будет очень просто. И здесь вам не помогут никакие ноу-хау, лишь бдительность и осторожность.