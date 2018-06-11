Екатерина Гамова: Чтобы от огорчения не выкинуть с балкона телевизор, запаситесь валерьянкой!

СЕГОДНЯ 17:42 2018-06-11T17:54:05+03:00

Двукратная чемпионка мира по волейболу - в эфире Радио "Комсомольская правда" - с прогнозами на ЧМ - 2018 и советами болельщикам [аудио]

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- Катя, приветствую!

- Здравствуйте, Александр.

- Вы знаете, прочитал вот ваше февральское интервью "Комсомолке", которое я делал перед зимней Олимпиадой.

- Да.

- И тогда все ваши прогнозы сбылись. И по поводу золота для нашей хоккейной сборной - тоже.

- Хорошо.

- И я вот подумал - может быть, скажете что-нибудь хорошее и про наших футболистов на Чемпионате мира? И - только чтобы это тоже сбылось...

- Я могу только реальные вещи пожелать.

- Ну, а какие? Что же нас ждет?

- Ну, хотя бы - выход из группы.

- Так... И чем же вы это обосновываете?

- Да ничем... Просто - пожелание для наших ребят. Это будет большой праздник для болельщиков.

- Ну, ясно... А вы сами собираетесь болеть?

- Если будет возможность - то у экрана телевизора.

- Вы - как представитель не только российского, но и мирового спорта, надеюсь, внимательно наблюдали за тем, как вообще Россия готовилась к Чемпионату. Поэтому - ваши оценки?

- К сожалению, не очень внимательно за всем этим смотрела. Знаю, что мы проиграли товарищеские матчи. Это, конечно, удручает. Но болельщики не должны опускать руки, а должны верить только в лучшее.

- А как вам спортивная, и не только, база, которую Россия подготовила к Чемпионату - стадионы, гостиницы, дороги... В грязь лицом не ударим с этим?

- Нет, в грязь лицом не ударим, впрочем, как и всегда - в тех случаях, когда Россия берет на себя проведение крупных международных соревнований - Чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр...

Когда была Олимпиада в Сочи, я тогда говорила, что это будет лучшая Олимпиада - по качеству организации ее проведения, я в этом даже не сомневалась и оказалась права. И Чемпионат мира по футболу будет также лучшим - уверена, что так и получится. И люди, которые к нам приедут из других стран, увидят все это.

Было приложено много сил, чтобы создать всю эту инфраструктуру, причем - в разных городах страны. И потом вот эти стадионы, которые построили, достанутся и нынешним, и будущим поколениям спортсменов и просто любителям спорта, болельщикам.

- Вот это вот тоже важно.

- Конечно.

- Ну, и завершающий вопрос. Тогда, перед зимней Олимпиадой, вы сказали болельщикам - запасайтесь не только валерьянкой, но и шампанским, нас ждет золото... Вот сейчас посоветуйте - как болеть? Кто-то говорит - надо выбирать две команды: нашу и еще какую-то - сильную... Что нужно - чтобы не потерять рассудок, чтобы болельщик не выкинул от огорчения телевизор с балкона?..

- Чтобы не выкинуть телевизор - это надо, безусловно, больше запастись валерьянкой. (смеется)

Во-вторых, конечно же, мы должны всегда поддерживать свою страну, своих ребят. Все-таки они выходят на поле защищать честь нашей страны.

Да, к сожалению, мы не являемся лидерами мирового футбола. Но это наши ребята и мы у себя проводим столь большой праздник. Поэтому должны показать себя не хамоватыми болельщиками, а именно дружными - людьми, которые за спорт и за мир.

Конечно же, у всех есть свои любимые команды, любимые игроки, за которых они будут болеть. Но я, все-таки, придерживаюсь того, чтобы выбрать наших и - еще кого-то.

- Ага! А кого вы еще можете выбрать? Кроме наших...

- Ну, смотря кому что нравится. Кто-то выбирает команды, кто-то игроков. Мне нравится, как играет Салах. (Мохамед Салах, футболист сборной Египта. - А.Г.) Почему нет?

- Ну, что - встретимся на футболе и, как говорится, будем болеть. Спасибо вам. Удачи!

- Счастливо!