Валерий Карпин: "Мой фаворит на ЧМ - Россия. Не верите? Хуже для вас!"

СЕГОДНЯ 08:10 2018-06-12T08:15:57+03:00

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Накануне старта первого в истории России чемпионата мира по футболу в МГУ прошла встреча студентов с легендами футбола. В числе тех, кто пришел на встречу, был и экс-игрок сборной России Валерий Карпин. Ныне он - главный тренер футбольного клуба "Ростов". И говоря о фаворитах предстоящего турнира, Карпин заявил:

- Мой фаворит? Россия! Не верите? Тем хуже для вас. В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию, - приводит слова Валерия Карпина официальный сайт ФИФА.

Вместе с Карпиным на встрече были чемпионы мира - немец Андреас Бреме и испанец Икер Касильяс. Встреча состоялась в рамках проекта ФИФА "Движение болельщиков".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июня в 11 городах страны на 12 стадионах. Первая игра пройдет уже в этот четверг и откроется матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники".