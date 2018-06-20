“Они не должны обладать такой властью над вашими чувствами”: разработчики пытаются вылечить зависимость от смартфонов при помощи приложений

СЕГОДНЯ 15:24 2018-06-20T16:04:18+03:00

Зависимость от смартфонов становится всё более серьёзной проблемой, в особенности для подрастающего поколения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремниевой долине всё чаще задумываются о том, к чему приведёт человечество постоянное ожидание уведомлений из мессенджеров и соцсетей

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Диджитал-зависимость - навязчивое желание постоянно проверять уведомления на смартфоне - это то, к чему приходит большинство пользователей соцсетей и мессенджеров. Не каждый человек в состоянии контролировать своё желание быть в курсе всех событий. Современные пользователи, особенно более молодые, почти всё своё время, кроме сна, проводят с гаджетами. Опасная тенденция! И это не наше утверждение, так думают разработчики в Кремниевой долине. Уж они-то знают, о чем говорят.

“Голуби Скиннера”

Чтобы наглядно проиллюстрировать, почему многим пользователям сложно освободиться от зависимости от смартфона, учетной записи в Facebook и Twitter, необходимо сперва рассказать о “голубях Скиннера”.

В конце 1940-х годов известный физиолог из Гарварда Б.Ф. Скиннер построил коробку для голубей, оборудованных выключателем, которым голубь мог оперировать своим клювом. Кроме того, ученый обучал птиц клевать кусок пластика, когда они хотели поесть. Скиннер построил систему так, что за некоторые клевания голубям полагалось вкусное угощение. Так оно становилось случайным вознаграждением - сначала его давали за каждые три попытки, затем - за пять, а потом - за две.

Вот и сейчас в роли голубей оказались пользователи, которые “клюют” свои iPhone, прокручивают новостные ленты, проводят влево и вправо по экрану, ожидая найти интересную новость или получить удовольствие от просмотра видео.

Профессор Скиннер и один из его подопытных голубей.Фото: EAST NEWS

Но некоторые люди начинают сопротивляться. Небольшое, но растущее число ученых и бывших разработчиков Кремниевой долины начали пытаться противодействовать этим новостям в соцсетях, бесконечным уведомлениям и попыткам заполнить наше время сетевыми коммуникациями.

Вернуть пользователям самоконтроль и выйти из сложившихся рамок предлагается… правильно, с помощью очередного приложения! Клин клином, как говорится. Разработчики называют свое движение “digital wellness” (“цифровое оздоровление”), и в последнее время они одержали две большие победы: Google и Apple объявили о том, что операционные системы Android и iOS позволят пользователям самостоятельно отслеживать свое время, проведенное в смартфоне.

Назойливые уведомления

“Система построена против нас, потому что чем больше вы используете эти продукты, такие как Facebook и Google, тем больше денег они на вас зарабатывают”, - рассказал Ник Фитц, исследователь поведенческих практик в Университете Дьюка.

В течение последних двух лет Фитц боролся с раздражающими уведомлениями. В своем эксперименте он отслеживал использование смартфона более чем у 200 человек. Большинство из них получало от 65 до 80 уведомлений в день. Когда они убрали их, уровень стресса заметно снизился и концентрация пользователей улучшилась. Но удаление уведомлений также вызвало волну беспокойства у большинства наблюдаемых. Они чувствовали страх из-за отсутствия новостей. Поэтому Фитц и команда разработчиков создали приложение, чтобы связать все уведомления и доставлять их в три партии - утром, днем ​​и вечером. После этого пользователи с установленным приложением на своем телефоне сообщили о снижении стресса, повышении производительности и отсутствии всплесков тревоги.

Интерфейс приложения Mortality.

29-летний исследователь подчеркнул, что его работа была вызвана прозрением, которое случилось в его жизни несколько лет назад. Когда он учился в аспирантуре, к нему приехал отец. “И вдруг я понял, что сижу там, в ванной, прокручивая Instagram, в то время как мой 78-летний папа, которого я столько лет не видел, терпеливо ждал меня снаружи”, - подчеркнул Фитц.

С тех пор молодой человек редко сидит в Facebook и Instagram. На своем веб-браузере он установил приложение-расширение под названием Mortality (“Cмертность”), которое ведет обратный отсчет дней, оставленных пользователем в интернете (на основе средних показателей смертности).

На крючке

Среди легионов разработчиков, специализирующихся на поведенческом аспекте в мире высоких технологий, одним из самых известных является Нир Эяль, чья самая продаваемая книга 2014 года “На крючке” рекомендуется для чтения в Кремниевой долине.

Эяль рассказывает о “модели крючка” - концепции создания продуктов, вызывающих привыкание, а порой даже зависимость. Она формируется из четырех этапов - триггера (пинга из непрочитанного сообщения), действия (клик для открытия приложения), инвестиции пользователя (симпатии или комментария к другим сообщениям) и вознаграждения (решающего крючка, отсылающего к “голубям Скиннера”). Конечная цель этих уловок - сделать так, чтобы пользователь постоянно возвращался к продукту без агрессивной рекламы, дорогостоящих маркетинговых кампаний, напоминаний и вообще каких-либо действий со стороны производителя.

Важно то, что веб-пользователи, так же как и голуби в ящиках Скиннера, не знают, когда они столкнутся с их наградой. Когда они “охотятся” через свои каналы новостей, их мозг испытывает всплески дофамина. Нейрохимия связана с чувством предвкушения и играет большую роль в связывании конкретных сигналов с вознаграждением.

Связь психического здоровья и цифрового пространства до сих пор не ясна. Некоторые исследования связывают социальные сети и смартфоны со стрессом, депрессией в подростковом возрасте и плохим сном. Другие исследователи ставят под сомнение такие выводы.

А вот сооснователь Facebook Шон Паркер на одном из мероприятий в 2017 году признал, что компания “эксплуатирует уязвимость психологии человека”.

В ответ на критику Facebook и другие технологические компании говорят, что они пытаются улучшить варианты для решения подобных проблем. В 2017 году руководство социальной сети выделило миллион долларов для исследования влияния социальных сетей на молодежь.

Между iPhone и невестой

iOS-разработчик Кевин Холеш прочитал работы Эяля и других авторов на эту тему. Он многое перенял и использовал знания для создания своего успешного стартапа.

Пять лет назад Холеш все больше разочаровывался тем, как он и его невеста проводили свои вечера. “Мы весь день работали. А ужин проводили так: половина времени - разговариваем, половину - делаем какие-то вещи в своих телефонах. Затем мы включали телевизор и находились в каких-то отдельных мирах до конца ночи”, - рассказал разработчик.

Он решил создать приложение, чтобы исправить это, так как чувствовал напряжение в отношениях с его айфоном и невестой. Так появился Moment - приложение, которое позволяет пользователям видеть, сколько времени они проводят со смартфоном, и программировать сообщения, которые всплывают на экране в случае превышения самостоятельно определенных лимитов.

Вскоре после запуска приложения Холеш и его невеста, впоследствии ставшая женой, кардинально изменили свою жизнь и переехали жить в фургон. С тех пор они почти всегда находятся в дороге.

“Удивительно и страшно, как сильно разработчики приложений влияют на ваше настроение, и как много вы пользуетесь их продуктами. Они не должны обладать такой властью над вашими чувствами, но именно вы даете им эту силу, используя приложения”, - признался Холеш.

Разработчик объяснил, что цель программы Moment - способствовать балансу в жизни пользователя. Для этого должно быть время для телефона и время без него, в кругу родных и друзей.

“Мы готовим вместе. Мы говорим о жизненных целях за ужином. Мы думаем заводить детей, это была огромная тема для разговоров в последнее время. Мы читаем и спим намного больше, чем большинство людей”, - рассказывает Холеш.

За три года, прошедшие с момента публикации “На крючке”, Эяль все больше фокусируется на важности этики, а не только на методах поведенческого дизайна в цифровом пространстве.

“У новых технологий всегда будут недостатки. Решение в том, чтобы не выбрасывать их. Решение в том, чтобы сделать их лучше”, - подытожил Эяль.