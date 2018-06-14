Автомобильные коврики: Обновляем интерьер в машине

СЕГОДНЯ 15:44 2018-06-14T15:44:41+03:00

Протертые до дыр грязные автомобильные коврики могут испортить впечатление даже от очень крутой тачки, как правильно выбрать этот, чуть ли не самый главный, элемент интерьера

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Кто там в машине под ноги смотрит? Главное ведь, чтобы ехала хорошо и снаружи выглядела прилично, остальное - пустяки. Но протертые до дыр грязные автомобильные коврики могут испортить впечатление даже от очень крутой тачки. А чистые и целые и 20-летней старушке убавят возраст. Есть несколько способов обновить этот элемент интерьера.

Дорого и долго

Простой случай, когда речь идет об условной «Ладе-2107», в расчет не берем, ковры для нее в ассортименте вы найдете на любом авторынке или в большом автомобильном магазине, в официальных автосалонах и в интернете. А вот если у вас иномарка хотя бы десятилетней давности и не самой распространенной модели, найти родные для нее коврики может быть сложно. Но можно. Если прийти в официальный дилерский центр нужной марки, скорее всего, в своем каталоге они по VIN-номеру вашей машины подберут штатные ковры завода-изготовителя или официального поставщика. Но придется ждать доставку, а это две-три недели как минимум. Ну и цена будет высокой, тысяч семь или десять запросто, причем по предоплате. При этом доставят не вам, а в автосалон, то есть придется приезжать еще раз.

Маленькая хитрость

Когда у официалов вам ищут любую нужную запчасть, включая салонные коврики, ее разыскивают не только по наименованию, но и по индексу. Узнайте индекс нужных вам ковров, тогда вы сможете с гарантией получить нужную вещь, даже если ищете ее в другом месте. Например, на сайтах интернет-магазинов запчастей. Или на сайтах фирм, которые официально делают аксессуары для конкретных автомобильных марок - и такое бывает. А еще существуют фирмочки, которые под популярные модели мелкими сериями изготавливают реплики оригинальных ковриков по точным шаблонам - как текстильные, так и полиуретановые, из экополимеров и т. д.

В таком случае цена может быть чуть ниже, а доставку можно оформить прямо до двери. Зная индекс запчасти, проще найти ее в интернете, узнать ее цену в каталогах, сравнить по фото.

Может, ателье

Да, ковровые ателье сейчас есть не только в столицах, но и в небольших городках - в интернете найдете. Если просто: они шьют коврики из обычного ковролина. Тут есть два варианта заказа. Если у такой фирмы есть точные лекала для вашей модели машины, они сделают коврики за пару дней по вашим условиям: цвет, способ отделки края, укрепленное место под пятки, даже эмблему авто вышью или приделают, не вопрос. А потом вам доставят. Второй вариант - с примеркой. Вы приезжаете в их мастерскую, показываете ваши прежние коврики (или машину), объясняете, какие хотите, и вам сделают. Две-три тысячи рублей за простой вариант - нормальная цена. Если хотите прорезиненную основу, контрастную прострочку, какие-нибудь клипсы или крепления, выйдет дороже.

Студент Калифорнийской школы архитектуры соорудил дом на колесах из мотоцикла. Фото: www.gifundme.com/MotoHome

Дешево и сердито

Сэкономить можно вот так: прийти в хозяйственный отдел, где торгуют напольными покрытиями для дома. Обычно их продают метражом, а края могут обметать нитью на оверлоке, это такая швейная машинка. Если мастер согласится, то по вашему образцу из выбранного материала выкроит и прошьет.

На разборках и в магазинах запчастей б/у тоже ковры попадаются, но надо ходить и искать. Вырезать из линолеума или любого плотного влагостойкого гибкого материала рекомендовать не будем, это уже дело собственной фантазии. Она ведь безгранична, если есть возможность, то можно выкроить ковры из натуральной воловьей кожи или даже шерсти, но вряд ли такая роскошь будет уместна в наших реалиях.

ВАЖНО!

Коврик в машине нужен не просто для порядка:

- Сырость в салоне испортит вам обувь.

- Пыль в салоне - угроза для аллергиков, да и вообще ей дышать не хочется.

- Если ковер не по размеру, он может сползти и оказаться краем между полом и педалями управления. Если под педалью газа, то машина не сможет разгоняться во всю прыть. Если под педалью тормоза, то даже думать об этом страшно.

ВОКРУГ РУЛЯ

Девять из десяти мотоциклов в России - старше 15 лет

В России на учете в ГИБДД по состоянию на начало 2018 года числится 2 миллиона 375 тысяч мотоциклов. (Машин в стране больше 50 миллионов.) Интереснее другое: мотопарк россиян является очень старым, 90% всех мотоциклов в стране - старше 15 лет.

Основу парка составляет мототехника, выпущенная еще в советское время. В это трудно поверить, но речь о тех самых «ижаках» и «Уралах». Всего на долю отечественных марок приходится 80%, или 1,9 млн. единиц. Каждый третий мотоцикл - марки «ИЖ» (более 750 тысяч штук), каждый седьмой - «Урал» (почти 350 тысяч), каждый десятый - «Восход». Новыми они быть не могут по определению, «ИЖи» и «Восходы» давным-давно не выпускают, а «Уралы» производят большей частью для любителей мотоциклов времен Второй мировой и продают за границу.

Только каждый пятый мотоцикл в России - иностранного производства, всего 470 тысяч. Вот здесь уже рулят «японцы», их доля выше 8,3%, дальше идут чешские и китайские. Самые популярные из иномарок - чешская Jawa (кстати, до сих пор производит мотоциклы), японские Honda и Yamaha. В будущем, видимо, доля японских байков будет расти. Потому что именно они составляют основной вал секонд-хенда, поступающего из-за границы. Новые же мотоциклы сейчас продаются в ничтожно малых количествах, а маркой номер один у нас по продажам в прошлом году стала… BMW. То есть новый мотоцикл - это сейчас не средство передвижения, а роскошь.

ЦИФРЫ

Топ-5 мотоциклов у россиян

1. «ИЖ Юпитер» (473 тыс. шт.),

2. «ИЖ Планета» (233 тыс. шт.),

3. «ЗИД Восход» (229 тыс. шт.),

4. «Урал» (194 тыс. шт.),

5. «Минск» (131 тыс. шт.)

Топ-3 самых продаваемых марок

1. BMW (Германия)

2. Racer (Китай)

3. Kawasaki (Япония)

Такие машинки были популярными в Европе лет семьдесят назад. Фото: Nobe 100/Nobe Electric Cars

НУ И НУ!

Дядь, дай миллиончик

Эстонцы решили податься в автопроизводители

Nobe 100 - так называется этот трехколесный автомобиль. Сделанный под ретро, он является вполне современным гаджетом: модель на электротяге может проехать на одной зарядке аккумуляторов до 220 км, разгоняясь до 110 км/час. И у нее открытый верх, шикарно для лета.

Вот только прицениться не получится, цена пока есть только у проекта целиком. Эстонцы собирают миллион евро на запуск мелкосерийного производства модели. Легко быть скептиком, но пожелаем им удачи!