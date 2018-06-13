Праздник на улице

СЕГОДНЯ 08:25 2018-06-13T08:31:51+03:00

Роналду в Саранске - это необъяснимо в нашей логике. Этого не может быть просто Фото: REUTERS

Почему так трудно поверить в то, что чемпионат мира по футболу пришел в Россию

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они выглядят, как часть какой-то детской антиутопии про Россию, в которой не случилось революции (не было Сталина, разрушительной войны, перестройка увенчалась успехом и тд) и она пошла другим путем.

Еще год назад «Роналду» и «Саранск» в одном предложении употребляли только плохие команды КВН, а теперь вот ведь оно, вот, в окно поглядите. Вот же!

Легко было включить телевизор и смотреть чемпионат мира где-нибудь в ЮАР или Бразилии. Мундиаль - это сказка, трансляции оттуда и должны начинаться с присказки "в тридевятом царстве, в тридесятом государстве". Поэтому и не получается поверить в то, что праздник к нам не просто приходит - в эти самые наши Бронницы, Кратово и Калугу, а уже пришел. Что все это здесь, сейчас и с нами.

Ну ладно Олимпиада в Сочи. Страна огромная, где эти Сочи, что там вообще построили, что провели - из большинства городов только по телевизору и видно. Да мы и так знаем, что можем - взять и построить всем на зависть в опытном экземпляре, офигенного качества, но сильно ограниченного количества. Чтоб смотреть, удивляться, языком цокать, но руками не трогать. ВДНХ, Сочи, пуск с "Восточного", лимузин проекта «кортеж».

Но чтобы всю страну аж до Урала накрыло. Чтобы Погба, Гризман и Мбапе на Уралмаше, чтобы сборная Англии в Волгограде.

Тот случай небывалый, когда сказка стала былью. А мы не верим в сказки. Мы давно здесь сидим, мы знаем, почем сыр в мышеловке и что не может быть у нас ничего хорошего. На наших улицах не бывает праздников. Всё потемкинские деревни и обман в телевизоре, а на самом деле у нас низкие облака и асфальт в ямах.

А Месси в Нижнем Новгороде и Роналду в Саранске - это необъяснимо в нашей логике. Этого не может быть просто.

Поэтому чемпионат мира станет для нас очень большим психологическим испытанием.

Нам придется смотреть вокруг широкими глазами, удивляться и учиться очень сложному - прекращать недооценивать свою страну.

Мы сделали это, понимаете?