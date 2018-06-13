2018-06-13T13:24:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу уволила главного тренера

Хулен Лопетеги накануне получил должность наставника мадридского "Реала"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.Фото: REUTERS
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Сенсационная новость пришла из стана сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Хулен Лопетеги уволен со своего поста. Об этом заявил на экстренно созванной пресс-конференции президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Накануне было объявлено, что главным тренером команды "Реала" станет как раз таки именно Лопетеги. Который, как оказалось, в свою очередь не поставил вообще в известность о своих переговорах главу федерации.

- Мы были вынуждены прервать сотрудничество с тренером сборной Хуленом Лопетеги. Желаем ему удачи. Всё, чего добьётся сборная, будет результатом его работы, - заявил на пресс-конференции Рубиалес.

Однако же, был возможным вариант, при котором Лопетеги бы доработал чемпионат мира по футболу. И после этого приступил бы к работе в мадридском "Реале".

Свой первый матч на чемпионате мира по футболу Испания проведет 15 июня в Сочи на стадионе "Фишт" против комнады Португалии.

Под началом Хулена Лопетеги сборная Испании не проиграла ни одного матча за два года - 14 побед и 6 ничейных исходов. И за сутки до старта на чемпионате мира Лопетеги покидает команду из-за грандиозного скандала.

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