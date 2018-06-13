Самолет Уфа-Москва не может вылететь из-за птицы в турбине
Из Уфы 13 июня не может вылетить самолет рейсом в Москву. Об этом из аэропорта "Уфа" сообщает корреспондент "Комсомольской правды".
- Самолет рейсом № 1231 не может вылететь в 14.35 по расписанию, так как в турбину попала птица, - объяснили на стойке посадки.
- Как птица, сейчас? И что делать? - спросили пассажиры.
- Этот же самолет прилетел из Москвы в Уфу и после осмотра лайнера технические специалисты обнаружили в турбине птицу. Сейчас нужно, чтобы ее вытащили. Росавиация должна зафиксировать факт, технические специалисты осмотрят самолет, это длительная процедура, - сообщил представитель "Аэрофлота".
Пассажирам пообещали, что рейс будет выполнен в 19.00 по местному времени, а это задержка рейса почти на 4,5 часа. На рейсе практически 40% транзитных пассажиров. Девушка из Китая расплакалась, что не успеет в Москву. Пассажирам уже начали оформлять замену билетов на другие рейсы. Тем же, кто летит в Москву, пообещали выдать талоны на питание.
- А авиакомпания заменит борт? - спрашиваю в справочной службе "Аэрофлота".
- Нет. Самолет будет этот же. Сейчас идет его проверка.
- А, если к 19.00 выяснится, что он не исправен?
- Тогда будет дополнительная информация.
Однако "Комсомольской правде" стало известно от экипажа, что с бортом все в порядке и самолет сможет вылететь в 19.00 по местному времени. В аэропорту "Уфа" находится свыше 120 человек, которые планировали вылететь в 14.35 из Уфы в Москву рейсом № 1231.