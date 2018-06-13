2018-06-13T14:43:38+03:00
Происшествия

Самолет Уфа-Москва не может вылететь из-за птицы в турбине

Пассажирам объявили задержку на 4,5 часа
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Пассажирам уже начали оформлять замену билетов на другие рейсыПассажирам уже начали оформлять замену билетов на другие рейсыФото: Алиса ТИТКО
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Из Уфы 13 июня не может вылетить самолет рейсом в Москву. Об этом из аэропорта "Уфа" сообщает корреспондент "Комсомольской правды".

- Самолет рейсом № 1231 не может вылететь в 14.35 по расписанию, так как в турбину попала птица, - объяснили на стойке посадки.

- Как птица, сейчас? И что делать? - спросили пассажиры.

- Этот же самолет прилетел из Москвы в Уфу и после осмотра лайнера технические специалисты обнаружили в турбине птицу. Сейчас нужно, чтобы ее вытащили. Росавиация должна зафиксировать факт, технические специалисты осмотрят самолет, это длительная процедура, - сообщил представитель "Аэрофлота".

Пассажирам пообещали, что рейс будет выполнен в 19.00 по местному времени, а это задержка рейса почти на 4,5 часа. На рейсе практически 40% транзитных пассажиров. Девушка из Китая расплакалась, что не успеет в Москву. Пассажирам уже начали оформлять замену билетов на другие рейсы. Тем же, кто летит в Москву, пообещали выдать талоны на питание.

- А авиакомпания заменит борт? - спрашиваю в справочной службе "Аэрофлота".

- Нет. Самолет будет этот же. Сейчас идет его проверка.

- А, если к 19.00 выяснится, что он не исправен?

- Тогда будет дополнительная информация.

Однако "Комсомольской правде" стало известно от экипажа, что с бортом все в порядке и самолет сможет вылететь в 19.00 по местному времени. В аэропорту "Уфа" находится свыше 120 человек, которые планировали вылететь в 14.35 из Уфы в Москву рейсом № 1231.

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