Составлен рейтинг самых богатых футболистов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-14T16:26:34+03:00

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По версии Forbes, больше всего зарабатывает 30-летний Месси. $111 млн в год! В полтора раза больше, чем было у него в 2016-ом. Этому поспособствовал его новый контракт с «Барселоной». Доходы Месси — не только зарплата. Лео также активно снимается в рекламе. Рекламирует чипсы c газировкой, продукцию Adidas и много чего еще.

Самые богатые футболисты мираФото: Рушан КАЮМОВ

На втором месте — Криштиану Роналду с годовым доходом в $108 млн. Почти половина ($47 млн) — это тоже деньги от рекламы. Они, кстати, выросли за прошлый год больше, чем на треть. Зато будущее футболиста в «Реале», говорят, под большим вопросом.

Третья строчка принадлежит Неймару ("Пари Сен-Жермен"). Его годовой заработок составил $90млн.

С четвертой позиции доходы футболистов резко падают. Так, Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» зарабатывает $29,5 млн. Это мало на фоне тройки лидеров.

Последнюю строчу десятки богачей с мячом занимает Хамес Родригес («Бавария») с доходом $22,1 млн.

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В прошлом году 26-летний бразилец перешел из «Барселоны» во французский ПСЖ за 222 млн. евро - надоело быть в тени Месси. Большинство специалистов уверены, что катарские владельцы клуба явно переплатили. Результата этот трансфер пока не дал: например, обойти «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов парижанам не удалось (подробности)