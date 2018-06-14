2018-06-14T16:26:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Составлен рейтинг самых богатых футболистов

Forbes назвал размеры доходов спортсменов
Софья РУЧКОdd_money
Поделиться:
Лионель Месси возглавил рейтинг самых зарабатывающих футболистов мира.Лионель Месси возглавил рейтинг самых зарабатывающих футболистов мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По версии Forbes, больше всего зарабатывает 30-летний Месси. $111 млн в год! В полтора раза больше, чем было у него в 2016-ом. Этому поспособствовал его новый контракт с «Барселоной». Доходы Месси — не только зарплата. Лео также активно снимается в рекламе. Рекламирует чипсы c газировкой, продукцию Adidas и много чего еще.

Самые богатые футболисты мира Фото: Рушан КАЮМОВ

Самые богатые футболисты мираФото: Рушан КАЮМОВ

На втором месте — Криштиану Роналду с годовым доходом в $108 млн. Почти половина ($47 млн) — это тоже деньги от рекламы. Они, кстати, выросли за прошлый год больше, чем на треть. Зато будущее футболиста в «Реале», говорят, под большим вопросом.

Третья строчка принадлежит Неймару ("Пари Сен-Жермен"). Его годовой заработок составил $90млн.

С четвертой позиции доходы футболистов резко падают. Так, Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» зарабатывает $29,5 млн. Это мало на фоне тройки лидеров.

Последнюю строчу десятки богачей с мячом занимает Хамес РодригесБавария») с доходом $22,1 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся сборная России стоит, как половина Неймара

В прошлом году 26-летний бразилец перешел из «Барселоны» во французский ПСЖ за 222 млн. евро - надоело быть в тени Месси. Большинство специалистов уверены, что катарские владельцы клуба явно переплатили. Результата этот трансфер пока не дал: например, обойти «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов парижанам не удалось (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также
Новости 24
Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018
Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств
СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ
Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына
Дворкович попросил работодателей отпустить болельщиков на футбол
Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом
Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня
Минфин намерен продать часть госпакета акций Сбербанка
Японскую АЭС «Фукусима-2» планируют вывести из эксплуатации
Загранпаспорта и водительские удостоверения в России подорожают
В Перу обнаружили могильник с детьми доколумбовой эпохи
Лидер греческой опозиции поставил вопрос о доверии правительству
Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе отправились в поездку
Помпео: Американские санкции против КНДР будут отменены после полной денуклеаризации Корейского полуострова
Силуанов предупреждает о росте инфляции после повышения НДС
Кудрин: Пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсионных выплат
Ученые рассказали об опасности долгого сна
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники надзирателя
Исполнение решения суда по контракту "Газпрома" с "Нафтогазом" приостановлено
Дело против Сталлоне о домогательствах передали в прокуратуру
Россия и Украина обменялись списками заключенных граждан обеих стран
Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик
Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей