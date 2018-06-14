2018-06-14T21:29:46+03:00
Общество

Выпускниками Тимирязевской академии интересуются ведущие агрокомпании России

Потенциальные работодатели убедились в высоком уровне образования студентов университета
Ксения БОГДАНОВА
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На факультете агрономии и биотехнологии Тимирязевки 14 июня выпускные квалификационные работы защищали бакалавры направления «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур». Фото: timacad.ruНа факультете агрономии и биотехнологии Тимирязевки 14 июня выпускные квалификационные работы защищали бакалавры направления «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур». Фото: timacad.ru
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Диплом Тимирязевской академии открывает студентам двери многих ведущих аграрных компаний России. Их представители регулярно посещают главный сельскохозяйственный вуз страны, присматривая новые кадры. На факультете агрономии и биотехнологии Тимирязевки 14 июня выпускные квалификационные работы защищали бакалавры направления «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур». В составе комиссии их выступления оценивал начальник отдела методики международных отношений ФГБУ «Госсорткомиссия» при Минсельхозе России Александр Васильчиков.

«Госсорткомиссия» занимается охраной и испытанием селекционных достижений, а так же решает, какие сорта включать в Государственные реестры.

По словам Александра Васильчикова, выпускники кафедры показали впечатляющий уровень подготовки.

- Каждого из ребят я готов рассмотреть как кандидата на вакантные должности. Особенно мне понравилась выпускная работа студентки Александры Воршевой о продуктивности яровой тритикале, - рассказал он.

К специалистам-аграриям сегодня применяются повышенные требования, ведь многие компании и учреждения выходят на международный уровень и работают с зарубежными партнерами.

- Наше учреждение активно участвует в международной деятельности по охране и использованию селекционных достижений, - рассказал выпускникам Александр Васильчиков. - Сейчас мы нуждаемся в квалифицированных кадрах, например, у нас есть вакансия на должность заместителя начальника отдела методики международных отношений. Нужен человек с агрономическим образованием и знанием английского языка, который будет взаимодействовать с Международным союзом по защите новых сортов растений.

На защитах выпускных квалификационных работ в Тимирязевской академии будут присутствовать представители крупнейших агрокомпаний. Фото: timacad.ru

На защитах выпускных квалификационных работ в Тимирязевской академии будут присутствовать представители крупнейших агрокомпаний. Фото: timacad.ru

Уже десять лет в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева работает отдел по содействию в трудоустройстве и связям с выпускниками. За это время его специалисты помогли построить успешную карьеру в крупных агрохолдингах и ведущих компаниях тысячам студентов академии. По словам ведущего аналитика отдела Елены Кузнецовой, в ближайшие дни на защиты выпускных квалификационных работ в Тимирязевскую академию придут представители крупнейших компаний «Мираторг» и «Авангард-Агро». 18 июня работодатели встретятся со студентами профиля «Прикладная информатика в экономике», а 22 июня познакомятся с будущими агрономами, ветеринарами и зоотехниками.

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