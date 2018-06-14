Выпускниками Тимирязевской академии интересуются ведущие агрокомпании России
Диплом Тимирязевской академии открывает студентам двери многих ведущих аграрных компаний России. Их представители регулярно посещают главный сельскохозяйственный вуз страны, присматривая новые кадры. На факультете агрономии и биотехнологии Тимирязевки 14 июня выпускные квалификационные работы защищали бакалавры направления «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур». В составе комиссии их выступления оценивал начальник отдела методики международных отношений ФГБУ «Госсорткомиссия» при Минсельхозе России Александр Васильчиков.
«Госсорткомиссия» занимается охраной и испытанием селекционных достижений, а так же решает, какие сорта включать в Государственные реестры.
По словам Александра Васильчикова, выпускники кафедры показали впечатляющий уровень подготовки.
- Каждого из ребят я готов рассмотреть как кандидата на вакантные должности. Особенно мне понравилась выпускная работа студентки Александры Воршевой о продуктивности яровой тритикале, - рассказал он.
К специалистам-аграриям сегодня применяются повышенные требования, ведь многие компании и учреждения выходят на международный уровень и работают с зарубежными партнерами.
- Наше учреждение активно участвует в международной деятельности по охране и использованию селекционных достижений, - рассказал выпускникам Александр Васильчиков. - Сейчас мы нуждаемся в квалифицированных кадрах, например, у нас есть вакансия на должность заместителя начальника отдела методики международных отношений. Нужен человек с агрономическим образованием и знанием английского языка, который будет взаимодействовать с Международным союзом по защите новых сортов растений.
На защитах выпускных квалификационных работ в Тимирязевской академии будут присутствовать представители крупнейших агрокомпаний. Фото: timacad.ru
Уже десять лет в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева работает отдел по содействию в трудоустройстве и связям с выпускниками. За это время его специалисты помогли построить успешную карьеру в крупных агрохолдингах и ведущих компаниях тысячам студентов академии. По словам ведущего аналитика отдела Елены Кузнецовой, в ближайшие дни на защиты выпускных квалификационных работ в Тимирязевскую академию придут представители крупнейших компаний «Мираторг» и «Авангард-Агро». 18 июня работодатели встретятся со студентами профиля «Прикладная информатика в экономике», а 22 июня познакомятся с будущими агрономами, ветеринарами и зоотехниками.
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