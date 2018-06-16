Юлиан Дракслер: "Не думаю, что вечеринка сборной Мексики перед ЧМ-2018 поможет нам выиграть у них"

СЕГОДНЯ 12:45 2018-06-16T13:11:37+03:00

Полузащитник сборной Германии сказал, что завтра будет совершенно другая игра

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Перед первой игрой на чемпионате мира по футболу сборной Германии

- Тот факт, что вы здесь, о чем это говорит. Вы готовы играть?

- Во-первых, я в отличной форме и хочу выйти на поле. Давайте 10-15 минут. И зададите вопрос тренеру - буду ли я играть.

- Насколько важно для нас начинать с победы на таком турнире?

- Конечно, всегда хорошо, если ты начинаешь с отличным результатом. Мексика - сильная команда, но мы готовы начать с убедительной победы.

- В прошлом году вы победили Мексику 4:1. Какие выводы?

- Кубок Конфедераций - другой турнир. Наша команда существенно изменилась. Это ни о чем не говорит, завтра будет новая игра. Мексика - уязвима, но завтра будет все с нуля.

- Вы говорили о том, что вокруг команды есть посторонний шум. Что внутри команды происходит?

- Мы сфокусированны на турнире и ощущения очень хорошие. Посторонний шум - это лишнее. Говорят, что Озил сдержанный. Но он шутит много с нами, и он, как и все, готовы выйти на поле.

- Физическое состояние Озила сейчас много критикуют. Насколько он важен для команды?

- Месут - уникальный для этого мира игрок. Я уверен, что он будет там, где это необходимо.

- Германия - четырехкратный чемпион мира. Но какие сильные стороны сильны у Мексики?

- Я думаю, что Мексика как коллектив - сильная команда. Они могут оказывать давление на игроков, отдельных не выделю, но они опасны. Но если придерживаться нашего плана - победим завтра.

- В прошлом году вы были капитаном команды. Можете ли делиться опытом с напарниками по сборной прошлогодним турниром?

- У нас большая команда. Не думаю, что те игроки, которые не играли на Кубке Конфедераций, нуждаются в моих советах. Да и тем более они сами видели Мексику своими глазами. Но по опыту прошлого года могу сказать, что они - опасная команда.

- Вы сказали, что Озил будет на месте, когда в нем нуждается. А может на его позиции будет Ройс?

- Не знаю. Месут очень важен для нас. Но я не знаю, что тренер провел работу над составом на завтра. Может тренер скажет позднее точно.

- Говорят, что есть 2 поколения в команде. Поколение победителей чемпионата мира и тех, кто был после. Как связываются эти 2 поколения?

- У нас много игроков. Для нас исключительно важно иметь такой опыт 2014 года, опыт чемпионов мира. У нас нет никаких "групп" внутри сборной - у нас любой игрок работает наравне со всеми.

- В Мексике люди сомневаются в качестве мексиканской сборной. Они боятся эту игру, потому что Мексика не побеждала Германию. Каковы самые сложные игроки у соперников?

- Я думаю, что история сейчас здесь не при чем. Сегодня - новая сборная и новый турнир. Мексика - сильная команда. Мы придерживаемся хорошей исторической позиции, что они не будут нас обыгрывать и завтра.

- Мексиканская сборная озабочена последними результатами. Их критиковали за то, что они отмечали вечеринку. Скажите, это преимущество для вас?

- Не думаю, что вечеринка для нас - это залог успеха. Я даже не знаю, что там произошло. Нам было смешно читать про это, непонятно, что там было правда, а что нет. Завтра будет убедительная игра.