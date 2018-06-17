Патриарх на заводе рассказал, как победить воровство

СЕГОДНЯ 13:10 2018-06-17T13:21:16+03:00

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В выходные Патриарх Кирилл прибыл с пастырским визитом в Вологодскую область, гвоздем которого стало посещение Азотного комплекса «Апатит» группы предприятий «Фосагро» в Череповце.

Предстоятель Русской православной церкви совершил закладку заводского храма в честь святой великомученицы Екатерины - кстати, уже четвертого на территории предприятия, понажимал на кнопки и панели в интерактивном центре «Зеленая планета», где выдвигаются ниши с природными материалами, демонстрируются добыча апатитового сырья на Кольском полуострове и внесение в почву удобрений. И на встрече с трудовым коллективом дал свой рецепт, как победить воровство.

Закладка заводского храма в честь святой великомученицы Екатерины.Фото: patriarchia.ru

- Когда мы говорим об эффективности, то имеем в виду не только технологии, уровень оснащенности предприятия, но и человека. Самая главная проблема сегодня - это человек. Я много путешествовал в 90-е по этой очень бедной области. И всякий раз, встречаясь с районными руководителями, задавал вопрос: «Что вам нужно, чтобы сделать какой-то рывок? Ведь нельзя же жить так убого!». Ответ был как под копирку: «Нам нужны кредиты, деньги и технологии». Я так привык к этому, что перестал задавать вопрос. Но однажды посетил райцентр, руководителю которого было всего 28 лет. На мой вопрос он ответил: «Не знаю». Я это отнес к его возрасту, решил помочь: «Может, помогли бы кредиты, деньги, технологии?». «Нет, деньги разворуем, а технологии правильно не используем. Владыка, человека надо изменить - от этого все происходит!». Он был прав. Если меняется душа, укрепляется вера, система нравственных ценностей, через которую человек не может переступить, то он будет честно работать. И вот эта честная работа в сочетании с деньгами и технологиями обеспечивает прорыв, - уверен Святейший.