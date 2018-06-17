Игра «Что? Где? Когда?» - любимое развлечение сборной России

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-17T14:12:14+03:00

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Вы знаете, чем сборная России занимается между матчами чемпионата мира? Ну понятно, что тренируется и разбирает соперников. А еще? Оказывается, у российских футболистов появилось любимое развлечение – одна из разновидностей игры-викторины «Что? Где? Когда?». В нее сборная России играла и перед матчем с Саудовской Аравии, и разгромила потом соперника – 5:0. В ту же викторину команда собиралась сражаться и перед встречей с Египтом.

А проводит интеллектуальные игры для сборной России известный знаток и обладатель небольшой стаи хрустальных сов Борис Левин. Он рассказал «КП», кто из российских футболистов самый умный.

Где Акинфеев, там победа

- Все началось еще в те времена, когда я ездил с ЦСКА на сборы, - рассказывает «КП» Борис Левин. Помимо того, что он знаток клуба, он еще и довольно известный спортивный журналист. – Мы там часто играли с футболистами в «Что? Где? Когда?». А когда сборную России возглавил Леонид Слуцкий, эта традиция перекинулась и на национальную команду. Перед Евро-2016 мы сделали игру футболисты против зрителей на Первом канале. Я как раз ее организовывал и тренировал к ней сборную России. Она тогда, кстати, выиграла.

В следующий раз интеллектуальное казино пришло в сборную России через год. На сборах команды в Австрии, где футболисты готовились к Кубку конфедераций, викторина снова была в моде.

- Мы играли почти каждый вечер, это хорошая разрядка для команды после напряженного дня, - продолжает Борис Левин. – В этом году меня на сборах не было. Но видимо ребята просили что-то такое устроить, и как команда вернулась в Москву, мне позвонил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, передал трубку Станиславу Саламовичу, и тот спросил: «Есть время? Можешь подъехать?».

- Ну и как закончилась та игра?

- Сначала лидировала команда персонала. Потом вперед вырвалась та команда, где капитаном был Дзюба. Но в финале победу одержала та команда, где были опытные игроки – Акинфеев, Игнашевич, Габулов, Дзагоев и один из Миранчуков…

Дзюба – главный фанат

- Если быть полностью точным, то мы играем не в «Что? Где? Когда?», а в ее разновидность – игру «Без дураков», - продолжает раскрывать секреты Борис Левин. – У нас есть свой клуб, и например тот же Слуцкий, как бывает в Москве, обязательно в него заходит. Другие футболисты тоже часто заглядывают – Акинфеев, например, или братья Березуцкие.

- Так, ну а кто главный фанат?

- Артем Дзюба. Он после каждой игры забирает у меня вопросы, чтобы проводить что-то подобное на вечеринках серди своих друзей.

А вы думали, откуда у Дзюбы такие огненные интервью? Например, перед выездом в Санкт-Петербург именно Артем процитировал «Гарри Поттера»: «Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света».

Какие вопросы задают футболистам?

Игра «Без дураков» немного другая, чем классическое «Что? Где? Когда?», но более динамичная. Там могут быть варианты ответов после вопросов, там могут быть подсказки, и в финале можно сыграть ва-банк и вытащить безнадежную партию. Вопросы игрокам сборной России задаются не обязательно про футбол, но про него – чаще всего.

- Какие вопросы? – лезет в свои записи Борис Левин. – Ну вот например простой: «Вы поете перед матчами гимн России. Сколько слов в нем?». Или, например, есть вопросы, где надо гадать: «Что человечество сделало раньше, слетало на Луну или приделало колесики к чемодану?».

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Это реальный вопрос из тех, на которые отвечают игроки сборной России. Сумеет ли вы его «взять»? Минута на размышление!

- В сезоне 1985/1986 главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш нечасто выпускал этого выдающегося футболиста. Он принял участие только в 29 матчах во всех турнирах сезона и забил всего 5 голов. Но, несмотря на это, «Ливерпуль» во многом благодаря ему победил и в Кубке Англии и в чемпионате. Назовите этого футболиста.

(Ответ – Кенни Далглиш, он был играющим тренером и выпускал на поле сам себя)

Владимир ГАБУЛОВ: «Самым умным в команде должен быть тренер»

Мы спросили у голкипера сборной России, правда ли команде так нравится «Что? Где? Когда?»

– На самом деле очень интересное занятие. Оно немного отвлекает от повседневной рутины. Опять же интеллектуальная нагрузка тоже полезна, поэтому все ребята с интересом участвуют в этом мероприятии.

- А кто в команде самый умный?

- В любой команде самым умным должен быть тренер.

– Какой вопрос был самый сложный?

– Там было много вопросов, и к каждому из них предлагается три-четыре варианта ответа.

– Это нечестно.

– А иначе мы тогда ни на что не ответим! (смеется).

КАК ЕЩЕ РАЗВЕЛКАЕТСЯ СБОРНАЯ

В любой футбольной команде самые ходовые развлечения – фильмы и компьютерные игры. Из фильмов, у ветеранов до сих пор пользуются спросом самые ходовые советские комедии, у молодежи – новинки кино. Из игр пользуется спросом футбольный симулятор FIFA, но не у всех. Например, восходящая звезда нашего футбола Александр Головин предпочитает Counter-Strike, Dota 2 и PUBG. А главным любителем книг в сборной России считается Сергей Игнашевич. Но сейчас у сборной есть и другое развлечение – смотреть вместе матчи чемпионата мира.