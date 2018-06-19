Еще больше похудела: Наталья Подольская показала подростковую фигуру в купальнике

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T15:58:02+03:00

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У Натальи Подольской есть традиция: каждое лето, она вместе с сестрой-двойняшкой, мамой и мужем улетает отдыхать в Испанию. Ничего не изменилось и после того, как супруги Пресняковы стали родителями малыша Артема. Кроме того, и сестра Натальи – Юлия в это же время родила двойняшек. Вот таким уже разросшимся семейством, к которому еще присоединились и подруги с детьми, русские звезды отдыхают у моря. И пока поклонники восхищаются малышами Натальи и Юлии, другие фанаты удивляются, ну как, как Подольской удается выглядеть такой стройной?! Более того, кажется, что по сравнению с летними снимками прошлого года, певица стала еще стройнее.

«Наталья, вы все худеете и худеете!», «У вас фигура как у подростка», « Ну надо же, вы просто мой идеал», « Как девочка», - написали Подольской фолловеры.

nataliapodolskaya Жизнь прекрасна @janebereza

Как в интервью звезда признавалась, чтобы сохранить фигуру, она отказывается от сладкого, всегда отдает предпочтение очень легкому ужину, и конечно, занимается спортом. Кстати, видео некоторых своих тренировок Подольская публикует в инстаграме. И надо отметить, что супругу Преснякова совсем не щадит себя, отдаваясь спорту по полной.