2018-06-18T15:58:02+03:00
Звезды

Еще больше похудела: Наталья Подольская показала подростковую фигуру в купальнике

Певица улетела отдыхать в Испанию
Ольга АНТОНОВА
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Наталья ПодольскаяНаталья ПодольскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Натальи Подольской есть традиция: каждое лето, она вместе с сестрой-двойняшкой, мамой и мужем улетает отдыхать в Испанию. Ничего не изменилось и после того, как супруги Пресняковы стали родителями малыша Артема. Кроме того, и сестра Натальи – Юлия в это же время родила двойняшек. Вот таким уже разросшимся семейством, к которому еще присоединились и подруги с детьми, русские звезды отдыхают у моря. И пока поклонники восхищаются малышами Натальи и Юлии, другие фанаты удивляются, ну как, как Подольской удается выглядеть такой стройной?! Более того, кажется, что по сравнению с летними снимками прошлого года, певица стала еще стройнее.

«Наталья, вы все худеете и худеете!», «У вас фигура как у подростка», « Ну надо же, вы просто мой идеал», « Как девочка», - написали Подольской фолловеры.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Жизнь прекрасна @janebereza
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Как в интервью звезда признавалась, чтобы сохранить фигуру, она отказывается от сладкого, всегда отдает предпочтение очень легкому ужину, и конечно, занимается спортом. Кстати, видео некоторых своих тренировок Подольская публикует в инстаграме. И надо отметить, что супругу Преснякова совсем не щадит себя, отдаваясь спорту по полной.

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