2018-06-25T14:33:46+03:00
Телевизор

Следствие ведут лежаки: стартует новый комедийный детектив «Пляж. Жаркий сезон»

Вторая часть сериала выходит на телеэкраны спустя четыре года после первой
Глеб ГУБАРЕВ
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У директора пляжа Парамонова (Павел Делонг) всё под контролемУ директора пляжа Парамонова (Павел Делонг) всё под контролемФото: кадр из фильма
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У Америки свои спасатели Малибу, у нас - свои. Пусть не такие фигуристые, как в Калифорнии, но не менее расторопные и отважные. Например, главный герой сериала «Пляж» Сергей Парамонов (Павел Делонг) - мужчина видный, умный, порядочный, законопослушный. Он, правда, не бегает по песочку, поигрывая кубиками пресса и разбрасывая спасательные круги, но о защите отдыхающих все же печется, ибо он - директор пляжа. Бывший сотрудник правоохранительных органов, вынужденный уйти в отставку из-за своей принципиальности, Парамонов сменил множество мест работы и осел на посту пляжного начальника в курортном городке Азовск, что в Краснодарском крае. Тут Сергей получил возможность применить свои навыки, благо детективных историй на морском берегу случается немало, а заодно встретил любовь в лице одной из своих подчиненных. Параллельно Парамонов помогал своему лучшему другу, начальнику местного РОВД Андрею Гошко (Георгий Дронов), которому постоянно не хватало смекалки и опыта Сергея.

Во второй части сериала, которая выходит на телеэкраны спустя четыре года после первой, в глобальном плане ничего не изменилось - Парамонов и Гошко по-прежнему стоят на страже закона и не дают спуску криминальному элементу. Чтобы действовать еще успешнее, Андрей Гошко попытается привести в божеский вид отделение полиции, к которому относится пляж - уж больно много в нем нечистых на руку сотрудников. Ну а Сергей Парамонов в новых сериях сосредоточится на схватке с оккупировавшими вверенную ему территорию проститутками и воротилами подпольного игорного бизнеса, которые в сезон отпусков всегда проявляют повышенную активность.

НТВ, «Пляж. Жаркий сезон», с 30 июня по выходным, 20.00

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