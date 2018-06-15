2018-06-15T14:32:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Исландии провела тренировку на стадионе "Спартак" в полном составе

Журналисты смогли увидеть первые 15 минут
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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На тренировке были все 23 заявленных игрокаНа тренировке были все 23 заявленных игрокаФото: Алиса ТИТКО
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Сборная Исландии уже опробовала поле на стадионе "Спартак", где команде предстоит встретиться со сборной Аргентины уже 16 июня в 16.00. На тренировке были все 23 заявленных игрока. Трибуны были практически пустыми, футболистов окружили только фотографы и съемочные группы телеканалов. Никаких секретов: футболисты приседали, перепрыгивали высокие препятствия, а вратари отрабатывали свои приемы. Игроки улыбались и были энергичны.

Трибуны были практически пустыми Фото: Алиса ТИТКО

Трибуны были практически пустымиФото: Алиса ТИТКО

Как покажут себя подопечные Хеймира Хадльгримссона в матче с Аргентиной - загадка. Последний подготовительный матч исландцев был полторы недели назад, тогда со сборной Ганы матч сошел к счету 2:2.

Сборная Исландии провела тренировку на стадионе "Спартак" Фото: Алиса ТИТКО

Сборная Исландии провела тренировку на стадионе "Спартак"Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Исландская музыка и победное «Ху!» в «Зарядье»

В столичном парке "Зарядье" 16 июня в 11.00 устроят праздник для болельщиков сборной Исландии, но присоединиться смогут все желающие. Для гостей парка сыграют музыканты Фридрик Дор и Йон Йонссон.

- Перед матчем с Аргентиной все фанаты исландской команды смогут поддержать сборную победным кличем викингов. После ударов в барабан болельщики поднимают над головой руки, хлопают в ладоши и дружно выкрикивают: «Ху!». С каждым разом темп ударов и выкриков ускоряется, - сообщили в мэрии Москвы.

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