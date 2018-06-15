Полузащитник сборной Марокко Мбарк Буссуфа: Мы должны были победить Иран, мне сейчас очень больно

СЕГОДНЯ 21:15 2018-06-15T21:22:49+03:00

Экс-игрок "Локомотива" и "Анжи" пообщался с журналистами в микст-зоне после матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Санкт-Петербурге

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Полузащитника сборной Марокко Мбарка Буссуфа очень хорошо знают в России. Он с 2011 по 2016 годы успел отыграть за две команды - махачкалинский "Анжи" и московский "Локомотив". Сейчас он играет в чемпионате ОАЭ за клуб "Аль-Джазира" и вернулся в нашу страну со своей сборной на чемпионат мира. После поражения от команды Ирана в стартовой игре чемпионата мира Буссуфа был очень расстроен. Но все же пообщался с журналистами, не утаивая никаких лишних эмоций от прессы.

- У нас было много шансов сегодня отличиться, забить гол и выиграть у Ирана. Но в конце случилось это. Знаете, это - очень больно. И очень непросто сейчас быть "на позитиве", когда ты выходишь на матч с надеждой одержать победу, когда ты лучше соперника. Но это - футбол и это может произойти. Но как бы то ни было, мои поздравления сборной Ирана. Нам просто нужно продолжать свою работу.

- Как вы думаете, после этого поражения для сборной Марокко закончился чемпионат мира? Ведь вам дальше играть против Испании и Португалии.

- Нет, что вы. Я не думаю, что это конец чемпионата для нас. В футболе у каждого есть шансы на победу и главное - продожать верить в свой успех. Да, это спорт. И не важно, что дальше у нас Португалия и Испания. Но мы постараемся в следующих играх.

- Вы играли немало в России, и теперь вот вернулись на такой турнир. Каковы ваши впечатления?

- Конечно же, очень приятно было мне вернуться в Россию. Я провел здесь пять лет очень хорошего времени. На самом деле, это очень все хорошо, но просто сегодня мне очень плохо, понимаете, после того, как мы проиграли такой матч Ирану 0:1. Но мне очень приятно вернуться в Россию, страну, где я играл пять лет и страну, которую я знаю.

- Пока вас не было в России, "Локомотив", ваша бывшая команда, выиграла чемпионат страны в Премьер-Лиге...

- Поздравляю парней! Это очень хорошо. Они заслужили полностью эту победу в чемпионате России.

- Что вы можете сказать об атмосфере на стадионе в Санкт-Петебурге, которая была сегодня?

- Просто фантастический стадион, если честно. Один из лучших, что я видел когда-либо. Мои поздравления Санкт-Петербургу. Потому что в городе появилась отличная арена.

- А вы же играли на старом стадионе "Зенита", "Петровском". Можете сравнить эти две арены?

- (смеясь) Ребята, конечно же это две большие разницы!