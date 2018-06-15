Пока Даша не осознает, что больна, у нее есть шанс!

СЕГОДНЯ 22:22 2018-06-15T22:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Анна и Константин были любящей друг друга, но бездетной парой почти 13 лет. Прошли несколько безрезультатных ЭКО. Казалось, горе непреодолимо. Но случилось чудо и последняя попытка завершилась волшебной, двойной беременностью! Сразу и мальчик, и девочка! Сын и дочь! Счастье! Награда за то, что верили и не сдавались... Но злая судьба и тут оставила последнее слово за собой…

На 36 неделе неожиданно обнаружилось, что у одного из близнецов, - у девочки, нет вод, а это значит, что кроха гибнет. Срочное кесарево, чтобы спасти малышку. Два меленьких комочка. Даша – 2100. Федя – 2280. Девочку увезли в реанимацию, мальчика – в специальный бокс набирать вес.

Федя держался молодцом и тут же начал бороться. Аня увидела сына в тот же вечер. А вот в реанимацию к дочери ее не пускали еще много часов. Вместо встречи с ребенком ее ожидала встреча с врачом. «У девочки проблемы с дыханием и пищеварением, — констатировала доктор и добавила в конце, - но я надеюсь, это мы поправим, а вот синдром Дауна – это у нее навсегда. Поэтому… Может, вы заберете только здорового мальчика? Не портьте себе жизнь…» Рассказывая эту историю, Анна всегда плачет:

- Я была просто раздавлена… Не знача, что делать и чувствовала себя виноватой. Спасибо, муж принял безоговорочное решение: «Нет, Даша тоже наша, и других вариантов нет! Наберем вес и поедем домой. Я вас жду. Всех троих!»

Через две недели состоялась торжественная выписка. Шары, цветы, фотографии, радость, два драгоценных кулька в одеяльцах – нарасхват у друзей и родных... А дома снова захлестнула волна отчаяния.. Муж вышел на работу, а Анна осталась одна со всеми проблемами и трудностями. Ее радует только то, что уход сразу за двумя детьми не оставляет времени на размышления о несправедливости жизни. Они все вместе борются за Дашу!

Сейчас детям 7 месяцев. Федя – подвижный, требовательный, маленький мужичок. Даша – медлительная, спокойная, беспомощная леди. Они всегда рядом. Спят в одной комнате. Вместе играют, гуляют, едят. Ложка -для Феди, ложка -для Даши. Даша за Федей не успевает. Мальчик торопится, хочет получить свою порцию быстрее и тут же ее проглотить. Девочка ест по чуть-чуть и проглатывает пищу с трудом.

Федя с легкостью садится, встает и делает первые шаги. Даша все еще учится сидеть. В борьбе за игрушку лидирует тоже Федя. Отнять у сестры желаемое у него получается легко. Мальчик уже произносит слоги: «Ням-ням, ам-ам». Девочка способна только на гласные. «Аааа, ууууу»,- пытается успеть за братом она. В том, что Федя первым скажет внятное слово, сомнений нет. Единственное, в чем они делают одинаковые успехи – широко улыбаются, когда папа приходит с работы домой. Константин любит обоих детей.

Но кроме соревнования есть и огромная любовь между малышами. Однажды Даша заболела, и Федю забрала к себе бабушка. Близнецов разлучили на сутки. Вернувшись, Федя прижал сестру за к груди и долго-долго не отпускал. А Даша смотрит на брата, как на высшее существо и изо всех сил старается подтянуться за ним. Причем, доктора говорят, что именно это, сильнее всяких лекарств, поможет девочке максимально справиться со своим отставанием.

Слава богу, ей не позволили стать очередным куском никому не нужного мяса в детдоме. И она уже никогда не будет «беспомощным инвалидом» и не «повиснет на шее у общества», потому что у нее есть любящая семья. Но именно сейчас решается, насколько сильно она сможет победить природную слабость и приблизится по развитию к здоровым детям. Прежде всего, научиться говорить… Для этого ребенку нужна мощь специалистов. Курс лечения - 256 000 – неподъемен для семьи с двумя детьми, из которых один - инвалид. Помогите, пожалуйста!

По всем вопросам звоните координатору: 8 962 9419662

- Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом: «Радуга 500», где 500 – это любая сумма пожертвования

- Банковский перевод:

ИНН 5017998033

КПП 771401001

ПАО "Сбербанк"

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Благотворительное пожертвование для Змушко Даши. НДС не облагается.