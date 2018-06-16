2018-06-16T02:51:46+03:00
Звезды

Сергей Жуков ошеломил Инстаграм откровенным фото жены

Солист группы «Руки Вверх!» показал свою супругу Регину Бруд с неожиданной стороны [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Сергей Жуков с женой Региной. Фото: Инстаграм.Сергей Жуков с женой Региной. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Певец Сергей Жуков и солистка группы «Сливки» Регина Бурд поженились в 2007 году, супруги – родители троих прелестных детей. Ради семьи Регина оставила карьеру и всю себя посвятила мужу и детям. В глазах поклонников она – любящая мать и безупречная домохозяйка. Каково же было удивление подписчиков Инстаграма Сергея Жукова, когда они обнаружили в ленте откровенный снимок его жены. Который, к тому же, опубликовал сам артист! Сергей показал супругу с совершенно неожиданной стороны, заставив фолловеров взглянуть на нее с неожиданного ракурса.

На фото Регина запечатлена со спины: супруга артиста лежит с ружьем в руках, целясь в невидимого противника. При этом из одежды на ней – только нижнее белье, точнее, кружевные трусики. В дополнение к снимку 42-летний Жуков написал трогательный пост, который он посвятил своей обожаемой жене.

sezhukovsezhukov
Региночка! @burdregina Я лелею каждую секундочку, что ты со мной...
37981 отметок «Нравится»579 комментариевInstagram

- Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье, - пишет Сергей. – В такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок. Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть... Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: « Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?» Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы, взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью, проскользнуть в новый этап нашей жизни. Спасибо тебе за все, моя жена и моя семья!

Напомним, роман между Сергеем и Региной разгорелся во время совместных концертов. После свадьбы у пары один за другим родились трое детей. Старшей Нике сейчас девять лет, старшему сыну Энджелу – семь, младшему Мирону – три года.

sezhukovsezhukov
Знали бы вы, как порой бывает сложно в затяжных турах и поездках по стране.
54436 отметок «Нравится»269 комментариевInstagram

32-летняя Регина – вторая жена Сергея. В первый раз артист женился в 2000 году на дочери вице-президента АВТОВАЗа Елене Добындо. В этом браке у Жукова родилась дочь Александра. Супруги расстались через пять лет после свадьбы. Елена вместе с дочкой уехала в США, где устроилась на работу детским психологом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Самые неожиданные звёздные болельщики: как поддерживали российскую сборную Николай Басков, Денис Мацуев, Данила Козловский и Алла Пугачева
Примадонна смотрела матч в замке, Киркоров сообщал зрителям счёт на своём концерте, а Басков болел за сборную на трибунах
Новости 24
В Госдуме предлагают приравнять апартаменты к жилью
СМИ: Трамп заявил Макрону на G7, что все террористы в Париже
Набиуллина нашла плюсы в повышении пенсионного возраста
Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны для медицинских целей
Россия сократила объем вложений в бонды США почти в два раза
СБУ разослала провайдерам список из 181 сайта для блокирования на Украине
Мультсериал "Рик и Морти" выйдет раньше, чем ожидалось
McDonald's в Великобритании заменит пластиковые соломинки бумажными
ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции
«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова
На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве
Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин
Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта
Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского
В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом
Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы