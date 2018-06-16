Сергей Жуков ошеломил Инстаграм откровенным фото жены

СЕГОДНЯ 02:40 2018-06-16T02:51:46+03:00

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Певец Сергей Жуков и солистка группы «Сливки» Регина Бурд поженились в 2007 году, супруги – родители троих прелестных детей. Ради семьи Регина оставила карьеру и всю себя посвятила мужу и детям. В глазах поклонников она – любящая мать и безупречная домохозяйка. Каково же было удивление подписчиков Инстаграма Сергея Жукова, когда они обнаружили в ленте откровенный снимок его жены. Который, к тому же, опубликовал сам артист! Сергей показал супругу с совершенно неожиданной стороны, заставив фолловеров взглянуть на нее с неожиданного ракурса.

На фото Регина запечатлена со спины: супруга артиста лежит с ружьем в руках, целясь в невидимого противника. При этом из одежды на ней – только нижнее белье, точнее, кружевные трусики. В дополнение к снимку 42-летний Жуков написал трогательный пост, который он посвятил своей обожаемой жене.

sezhukov Региночка! @burdregina Я лелею каждую секундочку, что ты со мной...

- Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье, - пишет Сергей. – В такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок. Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть... Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: « Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?» Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы, взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью, проскользнуть в новый этап нашей жизни. Спасибо тебе за все, моя жена и моя семья!

Напомним, роман между Сергеем и Региной разгорелся во время совместных концертов. После свадьбы у пары один за другим родились трое детей. Старшей Нике сейчас девять лет, старшему сыну Энджелу – семь, младшему Мирону – три года.

sezhukov Знали бы вы, как порой бывает сложно в затяжных турах и поездках по стране.

32-летняя Регина – вторая жена Сергея. В первый раз артист женился в 2000 году на дочери вице-президента АВТОВАЗа Елене Добындо. В этом браке у Жукова родилась дочь Александра. Супруги расстались через пять лет после свадьбы. Елена вместе с дочкой уехала в США, где устроилась на работу детским психологом.