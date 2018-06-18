СЕГОДНЯ 11:26 2018-06-18T12:20:45+03:00

После двух лет молчания мужчина снова появится в эфире [видео]

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54-летний радиоведущий Джейми Дюпри из американского издания Cox Media нашел способ вернуться к работе благодаря разработке шотландской технологической компании CereProc. Два года назад политический журналист столкнулся с тем, что другие в его профессии могут рассматривать как непреодолимую проблему: он потерял голос из-за редкого неврологического заболевания.

Но теперь, с помощью искусственного интеллекта, он может “говорить” снова. CereProc обучил нейронную сеть предугадывать, как будет говорить Дюпри, используя образцы из старых записей его голоса. Так было создано программное обеспечение, которое превращает типизированные предложения в произносимые журналистом слова.

Благодаря разработке, голос Дюпри “вернется” в эфир на следующей неделе на радиостанциях в нескольких штатах США.

Выпуск новостей.Американский радиожурналист вернул потерянный голос с помощью искусственного интеллекта

“Это спасло мою работу и спасло мою семью от ужасного финансового будущего”, - признался журналист.

Вот как теперь звучит голос Дюпри. Пока это похоже на робота, но вскоре машина обучится и речь будет не отличить от живой.

Как звучит голос журналиста, воссозданный искусственным интеллектом 00:00 00:00

Проблемы со здоровьем у журналиста начались в апреле 2016 года во время его семейной поездки в Англию. За несколько недель его голос уменьшился до скрипа, а затем и вовсе пропал. Врачи поставили ему редкий неврологический диагноз - дистония с выпячиванием языка.

“Мне сказали, что это настолько редко, что нет врачей, которые рекомендовали бы дальнейшее лечение”, - признался Дюпри.

Тем не менее, журналист не отчаивался и во время президентской кампании 2016 года в США продолжал работать - он проводил интервью через электронную почту.

В 2017 году Дюпри начал переговоры с CereProc. Для того, чтобы создать голос для человек, ему необходимо зачитать скрипт в течение 30 часов, чтобы собрать достаточно данных. Оказалось, что у журналиста были годы аудиозаписей из его эфиров.

“Мы использовали его архивные радиорепортажи в качестве исходного материала для голоса. Через несколько недель “голос” был готов к работе”, - рассказали в CereProc.

“Новый голос” был готов 10 мая, когда Дюпри был у друга в Атланте. Ожидая свой самолет в Вашингтон, журналист загрузил программное обеспечение, надел наушники и набрал: “Меня зовут Джейми Дюпри. Это мой новый голос”. Компьютер ответил на слова, превратив их в речь.

“Да, это звучит немного роботизировано, но я мог слышать себя в этих словах. Я быстро отправил аудио моим детям, набрав все их имена, чтобы и они могли их услышать”, - рассказал журналист.

Но Дюпри все еще надеется когда-нибудь восстановить способность говорить самостоятельно, без использования технологий. Он подчеркнул: “Я все равно хочу, чтобы мой настоящий голос тоже вернулся”.