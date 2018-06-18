Станислав Черчесов: Мы знаем, как остановить Салаха. Завтра покажем

СЕГОДНЯ 13:45 2018-06-18T14:25:18+03:00

Во вторник, 19 июня, российская сборная играет против Египта в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

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За день до матча с Египтом главный тренер сборной России заявил, что у него есть план, как сдержать Мохамеда Салаха. Но готовы варианты, если один из самых дорогих игроков мира не появится на поле из-за травмы.

- Подготовка идет по плану. Единственное, мы сегодня тренировке добавили отработку стандартных положений, поскольку не успели это сделать до отъезда, - начал общение с журналистами Черчесов.

- Приняли вы решение, кто сыграет в атаке – Смолов или Дзюба, для которого этот стадион родной?

- Мы наигрываем все варианты. У нас есть еще время принять решение. От стадиона тут ничего не зависит. Все зависит от соперника, мы хотим сыграть на их неудобных качествах.

- Что вы скажите про Салаха. Как вы собираетесь

- У каждой команды есть игроки, на которых акцентируется внимание. Салах выделяется в сборной Египта, но мы играем не против игрока, а против всей команды. У нас есть понимание, как это делать, и завтра мы будем готовы.

- В сборной России кто-то способен исполнить Серхио Рамоса?

- Что исполнить? Взять Кубок чемпионов, как он это сделал? Я видел, как он взял в руки кубок. Но завтра такая игра, после которых кубок нам не дадут.

- Нет, так уронить Салаха, как сделал это Рамос.

- Рамос это сделал не специально, я уверен. Травмы случаются в футболе, это контактный вид спорта. Никто специально футболистов не травмирует. Дай бог, чтобы он был здорово и радовал не только болельщиков Египта но и всего мира. Такие игроки, как Салах, украшают любые турниры, любые чемпионаты мира.

- В Англии никто не смог держать Салаха, и в Европе тоже. Почему вы так уверены, что сможете это сделать.

- Я верю в свою команду и в своих игроков. Мы готовы это сделать и мы это сделаем.

- Головин был один из лучших в сборной России. Как он стал таким важным игроком?

- Есть определенные функции, которые он умеет исполнять. Мы даем ему раскрывать свои качества. Но первая игра – это первая игра. Мы хотим чтобы он проявил себя и во второй игре и во всех следующих. И у каждого игрока в этой системе возмодность проявить себя. Я не сомневаюсь ни в одном из своих игроков.

- Опасен ли кто то еще у Египта, кроме Салаха?

- Египет первую игру провел без Салаха, у команды есть другие исполнители. Мы знаем, что он тренируется и готов к игре. На каком уровне готов - знает только его тренер и он сам. Мы готовимся к разным вариантам, какой выберем станет понятно перед матчем.

- Вы не выигрывали 7 товарищеских матчей. Но победили Садуовскую Аравию. Что изменилось перед той игрой?

- При всем уважении к Саудовской Аравии, это не Испания, ни Аргентина, ни Бразилия, ни Франция. Дай бог нам встретиться на этом турнире с этими командами, и тогда я скажу, что изменилось.

- Насколько далеко сборная России может пройти в этом турнире?

- Мы бетонируем каждый день. Перед матчем с Саудовской Аравией мы думали о ней. Перед Египтом думаем о Египте. Если ты будешь думать о будущих барьеров, ты можешь не взять ближайший.