Можно ли России гордиться чемпионатом мира по футболу

СЕГОДНЯ 14:10 2018-06-18T14:42:19+03:00

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Одна из главных претензий критиков современной России - "богатыри не вы, вы гордитесь тем, что сделано задолго до вас, в стране два главных повода для гордости - победа в Великой Отечественной войне и первый полет в космос, одному событию 75 лет, другому почти 60, пора бы что-нибудь свое сделать, а не на дедов кивать".

Не поспоришь.

Действительно, не было за последние 75 лет, к счастью, события, сопоставимого с мировой войной. И второй такой победы не было, и очень хочется надеяться - не будет.

И прорыва, подобного полету Гагарина, не было, и непонятно вообще - что может таковым стать. Не потому что измельчал народ, а просто шагнуть за пределы Земли, как и родиться, можно только один раз.

А за границами нашей Родины какие вообще прорывы и победы были хотя бы за полвека с небольшим? Высадка на Луну, марсоход, зонды за рубежи Солнечной системы? Красиво, конечно, но не ровня старту Гагарина.

Но нам говорят: гордиться надо не военными победами, а образованием, медициной и уровнем жизни граждан.

И снова не поспоришь.

Только можно ли гордиться тем, что ты сыто живешь? Как было сказано в известном фильме: "ну много у тебя денег, и что?" Довольным этим можно быть, завидовать можно, но чтобы гордиться?

Чем же тогда?

Можно ли гордиться, например, гремящим сейчас чемпионатом мира по футболу?

Ведь вызывает у вас чувство гордости за страну то, что все эти аргентинцы, бразильцы, немцы, англичане и прочие приехали в Россию и пришли в восторг. Что им Россия нравится даже больше, чем нам. Мы же видим их на улицах - веселых и восторженных.

Вот тем, что они приехали, посмотрели и полюбили нашу страну. Что мексиканцы в баре скандируют "Россия! Россия!".

Что держава наша несмотря ни на что смогла поднять такую махину. Причем без лишнего шума и крика, деловито и расчетливо. Это повод для гордости или технология? Взяли, прикинули что тут к чему и построили - дороги, гостиницы, аэропорты, стадионы.

Организовали для всей планеты и для себя в том числе праздник. Показали товар лицом, вышли на первый план. Память создали для целого поколения во всем мире о прекрасной стране, как когда-то полвека назад фестиваль молодежи и студентов перевернул представление земного шара об СССР.

Это прорыв, повод для гордости или как?

Или опять не тем и не так?