"КП" отвечает на самые популярные вопросы читателей о проходящем в России чемпионате по футболу

СЕГОДНЯ 20:11 2018-06-18T20:46:48+03:00

Почему на матче Мексика - Германия все трибуны были зеленого цвета и кто из иностранцев купил больше всего билетов

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Почему на матче в Екатеринбурге Уругвай - Египет все нижние сектора стадиона были полупустыми? Билетов ведь в свободной продаже не достать!

«Екатеринбург Арена» вмещает более 33 тысяч зрителей, однако во время игры на стадионе, по данным оргкомитета, находилось чуть больше 27 тысяч человек. В ФИФА проанализировали ситуацию и дали ответ:

«Мы можем подтвердить, что проблема главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было, и, как уже сообщалось, на матч в общей сложности было распределено 32 278 билетов».

Ранее «КП» - Екатеринбург» сообщала, что многие болельщики, уже имевшие на руках билеты (судя по всему, те самые из клиентских групп - спонсоры первенства имеют свои пригласительные), просто не успели получить паспорт болельщика. А без него попасть на стадион просто нельзя, даже с билетом.

Почему на матче Мексика - Германия (1:0) все трибуны были зеленого «мексиканского» цвета, а немцы потерялись?

Нам тоже стало интересно, почему мексиканцев в Москве оказалось так много. И посмотрели таблицу, кто сколько купил билетов на футбол по странам. Мексиканцы там действительно в первых рядах и приобрели более 60 тысяч билетов. Но эту цифру (которую нам дали в ФИФА за несколько дней до старта первенства) надо делить как минимум на два, а то и на три или четыре. Ведь лететь из Мексики в Россию на один матч никто не станет. Значит, тысяч 20 - 25 человек получается. Но в «Лужниках» было гораздо больше. И только пообщавшись с «зелеными» фанатами, мы поняли, что многие из них оформлялись через США, где имеют гражданство или вид на жительство. И тогда таблица приобретает реальный вид. Напомним, что сборная США на чемпионат в Россию не попала.

Кто из иностранцев купил больше всего билетов?

США - 88 825 билетов;

Бразилия - 72 512;

Колумбия - 65 234;

Германия - 62 541;

Мексика - 60 302;

Аргентина - 54 031;

Перу - 43 583;

Китай - 40 251;

Австралия - 36 359;

Англия - 32 362.