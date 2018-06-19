Василий Уткин больше не будет комментировать ЧМ-2018 на Первом канале

СЕГОДНЯ 17:01 2018-06-19T17:10:52+03:00

Он отработал всего один поединок на чемпионате мира

Изменить размер текста: A A

Телекомментатор Василий Уткин официально заявил, что прекращает свое сотрудничество с Первым каналом. Это стало известно во вторник, 19 июня. Журналист записал видеообращение, заявив:

- Я должен сделать короткое заявление. Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом с взаимоуважением и — с моей стороны — с благодарностью.

При этом, Василий Уткин сразу же сказал, что не будет называть никаких причин данного решения. И просит его не беспокоить. При этом, говорят, что был целый ряд причин для принятия данного решения, сообщает "ФАН".

Молния! Василий Уткин: Я больше не комментирую Чемпионат мира на Первом .

Первый канал не остался в стороне от этой новости, официально все подтвердив:

- Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия-Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", - приводит слова заявления дирекции общественных связей Первого канала "Спорт-Экспресс".

Своих поклонников Василий обнадежил. Он сказал, что будет высказываться по поводу чемпионата мира у себя в соцсетях. Напомним, что Василий Уткин отработал для Первого канала один из самых ярких поединков 1 тура чемпионата мира по футболу - встречу Португалия - Испания, которая прошла в Сочи. Она завершилась вничью 3:3.