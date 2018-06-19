Шойгу запустит новую «Эру»

СЕГОДНЯ 17:05 2018-06-19T17:08:28+03:00

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Строящийся под Анапой технополис уже сегодня комплектуется кадрами. Дипломированным ученым и признанным специалистам в области перспективных разработок уже в июле на помощь придут четыре научные роты общей численностью в 198 человек.

- В выполнении 40 инновационых проектов будет задействовано более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального и испытательного оборудования, - сообщили «КП» в Минобороны. - Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.

Военный инновационный технополис «Эра» позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов и в кратчайшие сроки (до трёх лет) создавать принципиально новые образцы.

При этом для специалистов «Эры» будут созданы все условия - чтобы и работалось комфортно, и о быте голова не болела. Просторные квартиры, несколько образовательных центров - многофункциональный, спортивно-оздоровительный и детско-юношеский... Живи и работай!

- Мы создаем большой военный технополис, который будет заниматься разработкой интересных, прорывных направлений военной науки, - охарактеризовал задачи «Эры Сергей Шойгу.

Торжественное открытие технополиса анонсировано на 1 сентября.