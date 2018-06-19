2018-06-19T17:08:28+03:00
Политика

Шойгу запустит новую «Эру»

Министр обороны проверил строительство военного инновационного технополиса
Александр ИГОРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Военный инновационный технополис «Эра» позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения. Фото: mil.ruВоенный инновационный технополис «Эра» позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения. Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

Строящийся под Анапой технополис уже сегодня комплектуется кадрами. Дипломированным ученым и признанным специалистам в области перспективных разработок уже в июле на помощь придут четыре научные роты общей численностью в 198 человек.

- В выполнении 40 инновационых проектов будет задействовано более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального и испытательного оборудования, - сообщили «КП» в Минобороны. - Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.

Военный инновационный технополис «Эра» позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов и в кратчайшие сроки (до трёх лет) создавать принципиально новые образцы.

При этом для специалистов «Эры» будут созданы все условия - чтобы и работалось комфортно, и о быте голова не болела. Просторные квартиры, несколько образовательных центров - многофункциональный, спортивно-оздоровительный и детско-юношеский... Живи и работай!

- Мы создаем большой военный технополис, который будет заниматься разработкой интересных, прорывных направлений военной науки, - охарактеризовал задачи «Эры Сергей Шойгу.

Торжественное открытие технополиса анонсировано на 1 сентября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Система «Периметр» или «Мертвая рука»: для чего создавалась машина судного дня и как она отразит ядерную атаку
Что мы знаем о российском секретном оружии возмездия - системе "Периметр" или "Мертвой руке", легенды о котором гуляют еще со времен СССР и которого страшатся американцы
Новости 24
Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС
Якуб Блащиковски проведет сегодня свой сотый матч в составе сборной Польши
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
Турция найдет альтернативу из-за отказа США поставить F-35
На Украине заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
"Как дела, Ману?": Макрон поставил на место проявившего фамильярность подростка
Двух пьяных ёжиков в Германии спасли сотрудники полиции
При столкновениях у Верховной рады пострадали восемь полицейских и двое митингующих
Суд Херсона разрешил капитану российского судна «Норд» выехать в Крым
Ученые нашли в янтаре останки лягушки возрастом 100 миллионов лет
Компания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительства
Из-за сильного ветра власти Москвы просят преостановить работу летних веранд
Новак: Россия выступит за увеличение добычи нефти ОПЕК+
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Владимир Путин прибыл в Минск на заседания Госсовета Союзного государства
Умер украинский поэт Иван Драч
Принцесса Японии прилетела в Саранск ради ЧМ-2018
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
Впервые с начала мая курс доллара на Московской бирже превысил 64 рубля
«Не менее одного евро за килограмм»: ФТС предложила снизить пошлину на интернет-посылки до 20%
В российском МИД поприветствовали приостановку военных учений США и Южной Кореи
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре и граде
«Размечтался»: Пушков прокомментировал слова Кравчука о добровольной «сдаче» Крыма Россией
Ученые: проживание в мегаполисах таит в себе смертельную опасность
Ушаков рассказал о содержании письма Ким Чен Ына президенту РФ
Минтруд создаст программы занятости для людей предпенсионного возраста
В Австралии умер самый старый орангутан на планете, живший в неволе