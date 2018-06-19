Поправки в налоговый кодекс и распределение квот обсудит Общественный совет при Росрыболовстве

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-19T18:22:12+03:00

21 июня 2018 года состоится внеочередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Его проведёт председатель совета, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев

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На мероприятии обсудят ход заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов на период 2019-2033 годы. Кроме того, запланировано обсуждение проблемных вопросов, связанных с введением обязательной электронной ветеринарной сертификации уловов водных биоресурсов 1 июля 2018 года.

Также одной из тем для рассмотрения станет проект о налоговых изменениях в рыбохозяйственном комплексе. Ранее, выражая позицию ВАРПЭ, Герман Зверев отмечал важность серьёзной доработки данного законопроекта: «Представленные в документе формулировки не учитывают в полной мере условия деятельности рыбохозяйственных предприятий, в особенности градо- и посёлкообразующих. В то время как отдельные положения проекта в принципе создают риски возникновения дополнительного прессинга на предприятия со стороны местных администраций».

Справка: По итогам конкурсного отбора, организованного Общественной палатой России и Экспертным советом при Правительстве России, в состав Общественного совета вошли 28 человек. Приказ об утверждении состава совета подписан заместителем министра сельского хозяйства России – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым 26 апреля 2018 года. Первое заседание совета в новом составе состоялось 17 мая. Путём открытого голосования председателем Общественного совета избран президент ВАРПЭ Герман Зверев, кандидатура которого была внесена Общественной палатой Российской Федерации. Его заместителями избраны глава Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, призванным осуществлять общественный контроль за деятельностью Росрыболовства, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания госуслуг, реализации контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельности Росрыболовства и подготовку отчёта об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению федеральным органом исполнительной власти с предоставлением публичной мотивированной позиции в письменном в виде.