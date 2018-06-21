Вредные советы: Станьте Плюшкиным - и будет вам счастье!

СЕГОДНЯ 01:32 2018-06-19T22:07:52+03:00

Лучший рецепт здесь известен: не меньше тратить, а больше зарабатывать. Фото: фотобанк Лори

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Рассуждая об экономии, часто вспоминают про «фактор капучино». Предположим, большая чашка вашего любимого кофе стоит 150 руб. Вы традиционно выпиваете его перед работой. За неделю на кофе тратится 750 руб., за месяц - 3 тысячи. Если отказаться от напитка, то за год можно сэкономить 36 тысяч. Неплохо.

Но иногда лучше расстаться с лишними деньгами, чем годами портить себе жизнь.

Вредный совет 1

Копить - всегда лучше, чем взять кредит

Предположим, вам нужен новый автомобиль. А денег на него нет. Вы решаете накопить нужную сумму. Пару лет во всем себе и семье отказываете, копите. А в итоге оказываетесь у разбитого корыта. Поскольку все подходящие модели за это время подорожали. И надо копить еще. Причем успеть накопить недостающую сумму, до того как проклятое авто опять подорожает.

Курс рубля сейчас нестабильный, а стоимость даже тех моделей, которые собираются в России, все-таки существенно зависит от импортных комплектующих. Цены постоянно растут. Получается, человек ущемляет себя, во многом себе отказывает, включая режим экономии. А цели все не видно: как только накапливается нужная сумма, товар стоит уже дороже.

Есть более простое решение - взять автокредит. Особо экономные тут скажут: это же переплата. Но посчитайте, сколько бы вы выиграли, если бы купили авто тогда, когда хотели, и именно по той цене. При этом вы бы уже несколько лет пользовались машиной и не мучились бы.

Просто надо взять калькулятор и все хорошенько рассчитать. Какая программа кредитования вам больше подойдет с учетом ваших финансовых возможностей? Так, чтобы вы могли расплачиваться, не нанося непоправимого урона семейному бюджету. Какой первоначальный взнос вы можете себе позволить? Чем он больше, тем меньше будет в итоге переплата по кредиту. Кроме того, не стоит идти легким путем и обращаться в микрофинансовые организации - да, ссуду у них получить значительно легче, но проценты будут неподъемными.

Вредный совет 2

За рубеж отдыхать ездят только транжиры

Традиционно считается, что отдых в России обойдется дешевле, чем в закордонье. Это, безусловно, так, если отдыхать на дачных грядках, в палатке или пансионате «советского типа», где последние 10 - 15 лет ничего не ремонтировалось (хотя тоже не факт, что дешево). Если же сравнивать варианты примерно одного плана по уровню качества и сервиса, то...

По данным сервиса путешествий Tutu.ru, дешевле всего отдохнуть в Турции. В среднем путевка обойдется в 33 тыс. на человека. На втором месте Кипр (46 тыс.). Некоторые туроператоры предлагают отдохнуть в Сочи за 21 тыс. руб. Но в эту цену не входит стоимость авиаперелета, да и питание по системе «все включено» тут тоже не предусмотрено. Если сравнивать сопоставимые условия отдыха в Турции и на юге России, то последний вариант окажется дороже.

Реально найти и совсем недорогие зарубежные предложения.

- Недорогие туры на популярные курорты могут появиться, например, из-за недостаточной загрузки продаваемых отелей. «Горящие туры» предполагают вылет в ближайшую неделю-две, а то и на следующий день. Опасаться их не стоит. Это тот же самый турпакет, что продавался и ранее, просто у туроператора остается «последний шанс» продать его и заработать хоть что-то. Здесь важно обращать внимание на время вылета и возвращения. Потому что из-за длительного перелета семидневный тур легко может превратиться в пятидневный, - рассказывает эксперт Туту.ру Тимур Юсупов.

Вредный совет 3

Проживете без капучино!

Вернемся к капучино. Можно отказывать себе в кофе - 36 тыс. в год на дороге не валяются. В итоге можно скопить какую-то сумму. Но на квартиру или автомобиль этих денег все равно не хватит. А вот небольшой, но реальной радости вы себя лишите, что тоже чревато проблемами.

- Если все время отказываться от маленьких радостей, то это скажется на самооценке, сформирует сильные негативные установки, которые распространятся и на другие сферы жизни. Даже если сейчас вы мало зарабатываете, иногда полезно купить себе дорогой подарок, - уверен психолог Олег Дусенко.

Специалисты любят порассуждать о том, что, экономя, люди запускают программу «гарантированной бедности» и формируют мышление неудачника. И наоборот, выход за свои финансовые рамки позволяет горы свернуть - поскольку деваться некуда, приходится их сворачивать, чтобы рассчитаться по долгам. Так это или нет, во многом зависит от конкретного человека. Но все же призрачные финансовые цели не стоят отказа от небольшого сиюминутного удовольствия. А то и в Плюшкина превратиться недолго.

ВАЖНО!

Сделать так, чтобы на все хватало

Лучший рецепт здесь известен: не меньше тратить, а больше зарабатывать. Если это не получается, то есть некоторые правила планирования своего бюджета.

Приучайтесь каждый месяц откладывать деньги. Хотя бы небольшую сумму (пусть 500 рублей). Эти деньги можно положить на банковский вклад, чтобы не было соблазна их потратить.

Прежде чем начать тратить зарплату, отложите деньги на обязательные платежи. Это оплата «коммуналки», кредитов, образования. Может быть, есть какие-то долгосрочные цели (отпуск, покупка машины)? Тогда и на них тоже.

Известно, что люди тратят деньги с карточки более импульсивно. Тут вы не видите, как расстаетесь с деньгами (реальных купюр нет), поэтому транжирите их. Так что лучше носите с собой наличные.

Если вы решаете что-то купить или заказать, то поищите, как сделать это с меньшими затратами. Покупать одежду или технику, например, дешевле в интернет-магазинах (только надо выбирать те, где не нужна предоплата). Если вам необходим ремонт или какие-то услуги, то имеет смысл заказать их на специальных сайтах, где можно найти мастеров подешевле (Avito, YouDo и т. д.).

Интернет поможет и в том, чтобы продать что-то ненужное (одежду, бытовую технику). Но все это должно быть в хорошем состоянии и выставлено по более низкой цене, чем в магазине.

Когда у вас есть кредиты, старайтесь не допускать просрочек. Иначе начислят штрафы и пени. Если банк не присылает вам ежемесячное напоминание о платеже, нужно поставить на телефон напоминалку. У каждого человека могут возникнуть материальные трудности. Поэтому имеет смысл сделать запас в размере 2 - 3 платежей по кредиту. Он поможет пережить непростые времена и не испортить свою кредитную историю.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глупые покупки на эмоциях

На это точно не стоит тратиться

✔ Очень много покупок люди делают на эмоциях. Этим пользуются продавцы. Все акции, распродажи строятся именно на том, что человек купит товар, особо не думая, нужен он ему или нет.

Возьмите за правило принимать решение о покупке на свежую голову. Сейчас нет дефицита и ничто не мешает купить новое платье не в этот день, а на следующий.

✔ Осторожными надо быть и с новинками. Это относится к одежде, технике, автомобилям. Ведь буквально через пару месяцев то же самое будет стоить дешевле. К тому же скоро появятся новые модели, и вы опять будете «не в тренде».

✔ Очень опасно для бюджета брать на такие ненужные покупки кредиты. Понять, нужна ли вам вещь, просто. Надо подумать, что будет, если это приобретение не состоится. Ничего страшного? Ну и оно вам надо?!

✔ Еще одна разновидность пустых трат - сомнительные инвестиции. Не надо гнаться за сверхприбылью, которую обещают финансовые пирамиды или форекс-компании. Чудес не бывает. А вот шанс потерять свои вложения здесь очень велик.

✔ Не стоит давать деньги в долг. Не случайно говорят: хочешь потерять друга - дай ему взаймы. Часто происходит так, что напоминать о долге знакомым становится неудобно, а те предпочитают забыть о нем.

✔ И уж чего точно нельзя делать в угоду дружбе, так это становиться поручителем по кредиту. Ведь тогда, если заемщик не сможет вернуть деньги банку, основным должником станет поручитель.

✔ Еще одна строчка в списке ненужных расходов - образование. Не любое, конечно. А то, которое не принесет ощутимой пользы. Достаточно часто люди ходят на какие-то курсы лишь потому, что не уверены в себе и им все время кажется, что каких-то знаний и умений не хватает. Но в реальной жизни полученные знания не используются.

Нет смысла тратиться на дополнительное обучение, если оно не поможет больше заработать. «Например, не факт, что курсы по ораторскому искусству и эмоциональному интеллекту помогут бухгалтеру, работающему с цифрами.