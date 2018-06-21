Сергей Шойгу: Мы не можем плевать на историю

СЕГОДНЯ 09:00 2018-06-21T09:08:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем известно, что Сергей Шойгу - человек разносторонний, разбивающий стереотип далекого от творчества вояки-генерала. О его увлечении живописью известно давно. Пару недель назад мы узнали, что министр обороны России еще и скульптор - в Тыве были выставлены его работы из дерева. Известна его страсть к истории. Но вот в амплуа экскурсовода я его, честно говоря, видел впервые. Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс «Лучший гид России». Его цель - найти самых увлеченных и талантливых людей, способных влюбить в свой регион всю страну. И глава РГО решил личным примером поддержать участников конкурса.

Константиновская батарея в Севастополе для Сергея Шойгу - объект не чужой. В 2014 году министр обороны в уже российском Крыму посетил форт – крепость была в ужасающем состоянии. Голые стены, разрушающиеся арки, отсутствие даже намека на былую боевую славу. Возглавляемое Шойгу Русское географическое общество через своих попечителей восстановило его буквально из небытия.

Министр обороны провел экскурсию для по Константиновской батарееФото: Александр КОЦ

Вслед за министром-экскурсоводом выходим на сияющий на солнце плац, окруженные массивными белыми стенами. Посреди – братская могила защитников батареи, павших в боях в 1942 году. За памятником – шесть пушек, которые наверняка помнят еще первую оборону Севастополя 1854-1855 годов. Сергей Шойгу возлагает цветы к обелиску и поднимается по лестнице на крепостную стену, с которой открывается изумительный вид на Севастопольскую бухту.

- Когда первый раз увидел, во что превратилось это знаковое место, впечатления были очень тягостные, - признается глава оборонного ведомства. – Здесь же каждый камень пропитан нашей историей, которая хранит в себе память о подвигах. Вот посмотрите.

Сергей Кужугетович подходит к парапету.

- Сюда подходит английский флот. Пушек у них в 12 (!) раз больше, чем в крепости. У них – 480, у нас 43. Тем не менее стоит форт! Размолотили конечно тут все. Но после этого равелин отстроили еще крепче и технологичнее. Вторая оборона была не менее драматичная.

По фотографиям четырехлетней давности можно судить, какой гигантский объем работы был сделан специалистами РГОФото: Александр КОЦ

Сергей Шойгу ведет нас в исторические казематы. По фотографиям четырехлетней давности можно судить, какой гигантский объем работы был сделан специалистами РГО. Удалось сохранить не только внешний вид крепостных стен, но и воссоздать быт его обитателей различных периодов.

Вот трое бойцов-артиллеристов времен Крымской войны заряжают пушку на лафете. Глядя на них, хочется схватиться за уши – сложно представить какой болью отзывались барабанные перепонки после каждого выстрела этой махины в закрытом помещении. Напротив – нехитрое жилое помещение с деревянными кроватями, грубо сколоченным столом и глиняной посудой.

Еще недавно крепость была в ужасающем состоянииФото: Александр КОЦ

А вот уже морпехи, стоявшие насмерть в этих стенах в 1942-м. С 20 по 24 июня героическую оборону возглавлял капитан третьего ранга Михаил Евсевьев и военком батареи батальонный комиссар Иван Кулинич. Трое суток 70 морпехов держали обороны, обеспечивая вывод кораблей из Севастопольской бухты. Когда эта задача была выполнена, оставшиеся в живых морпехи покинули форт. На батарее остался только комиссар Кулинич, который должен был подорвать боеприпасы. Последний приказ он выполнил ценой своей жизни.

- И ведь у нас всегда была какая-то изюминка, - говорит Шойгу. – Сверху на стене стоял рояль. И между сражениями он устраивал концерты. Это был некий прототип психологической подготовки, которая поднимала дух бойцов.

Вот трое бойцов-артиллеристов времен Крымской войны заряжают пушку на лафетеФото: Александр КОЦ

С истории батареи глава РГО то и дело уходит к истории большой, общей. Досканально описывает историю вхождения родной Тувы в СССР: «Затянули с этим сильно». И рассказывает о странном подарке из Польши – глобус, на котором отмечены мировые географические завоевания, среди которых не нашлось ни одного российского. Зато к необычной экскурсии в Севастополе приготовили и уникальные документы из коллекций Русского географического общества. Среди них – экспедиционные дневники Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тян-Шанского и Николая Миклухо-Маклая, фотографии таинственного города Хара-Хото, открытого в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петра Козлова, рукописные маршрутные карты, сделанные во время путешествия Григория Грумм-Гржимайло в Западную Монголию и Туву…

Русское географическое общество восстановило батарею буквально из небытияФото: Александр КОЦ

- Спасибо огромное неравнодушным членам попечительского совета РГО, - говорит Шойгу. – Вкладывают ведь личные средства. Недавно картину Верещагина подарили. А в Италии один попечитель выкупил крупнейшую коллекцию карт государства российского и передал нам. Их никто не заставляет, это на уровне ген. А здесь же до нашего прихода такое ощущение, что лет 20 никому ничего не нужно было. Управляли люди, которым плевать на историю. Мы себе такого позволить не можем.

Общий вид БатареиФото: Александр КОЦ

Заявку на участие в конкурсе «Лучший гид России» можно оставить на сайте лучшийгид.рф либо добавить в сообщения в официальной группе РГО ВКонтакте https://vk.com/rgoclub до 20 августа 2018 года. Победители смогут провести телеэкскурсию в эфире канала «Моя Планета». Лучшие гиды получат приз в размере 100 000 (несовершеннолетним экскурсоводам достанутся видеокамеры).

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

Сергей Шойгу провел экскурсию для журналистов по Константиновской батарее