2018-06-20T17:58:00+03:00
Политика

Путин попросил правительство отвлечься от футбола

Президент обсудил с кабмином цены на топливо
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин провел заседание с членами правительства в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВладимир Путин провел заседание с членами правительства в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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- Все у нас занимаются сейчас футболом, радуются за наших футболистов. Желаем им побед в следующих играх, но жизнь идёт своим чередом. Рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, никуда не исчезают, - открыл самым актуальным заседание с членами правительства в Кремле Владимир Путин. - В начале несколько оперативных вопросов, и первый из них – это, конечно, о ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

Глава ФАС Игорь Артемьев доложил, что в последние дни цены на топливо стабилизировались.

- Можно говорить в ближайшем будущем даже о том, что эти цены не будут расти дальше, - попытался он успокоить собравшихся. - Даже в пределах существующей и растущей инфляции. Мы полагаем, что эти меры, и будущие цены связаны тесно с налоговым маневром, что является предметом отдельного обсуждения. Можно говорить, что те цели на переговоры с нефтяными компаниями в оптовом звене, которые ставились, они достигнуты.

Он рассказал о возбуждении дел по отношению к независимым АЗС, завышающими цены.

- Мы на это реагируем - возбудили соответствующее дело только что в Крыму по превышению соответствующих монопольно высоких цен, - привел пример Артемьев. - Мы выдали восьми нефтяным компаниям предупреждения.

- Предлагают механизм - обязать все нефтяные компании, кто имеет лицензии, направлять 17,5% топлива на НПЗ для продажи на внутреннем рынке, не обсуждали с ними это? - спросил президент у курирующего топливную сферу вице-премьера Дмитрия Козака.

- Обсуждали, - подтвердил Козак. - Сейчас это работает в виде договоренности, и они выполняют ее, можно ввести ее и в виде законодательной нормы. Но пока такой необходимости нет.

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