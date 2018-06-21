Компания «Burger King» удалила скандальное объявление, в котором посулила бургеры беременным женщинам

СЕГОДНЯ 19:25 2018-06-21T19:44:35+03:00

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Несмотря на то, что сборная России по футболу взялась за ум и победила в первых двух матчах Саудовскую Аравию и Египет, о ее спортивной судьбе продолжают беспокоиться. Например, сеть быстрого питания «Burger King» объявила щедрое вознаграждение женщинам, которые забеременеют от Месси, Роналду, Салаха и других звезд мирового футбола. Мол, пора уже закладывать футбольные гены. Глядишь, лет через сто нормальная команда и сложится. А тот, кто забеременеет, получит три миллиона рублей и пожизненный запас бургеров. Пошутили.

В ответ на это пользователи социальных сетей резко осудили эту пиар-выходку. Мол, такой юмор выглядит как издевательство над семейными ценностями. Напомним, накануне депутат Госдумы Тамара Плетнева заявила, что беспорядочные половые связи во время чемпионата до добра не доведут. Болельщики свалят в свои Америки и Франции, а нашим женщинам потом детей поднимать.

В общем, «Burger King» подумал-подумал, да и снял нашумевшее объявление. И там же, где оно появилось (в паблике «Вконтакте), опубликовал сообщение:

«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным. Благодарим вас за обратную связь».

И то самое объявление удалили.

«Burger King» подумал-подумал, да и снял нашумевшее объявлениеФото: Скриншот сайта

Некоторые пользователи так и не поняли, чего в нем было оскорбительного. А некоторые до сих пор шлют проклятия в адрес сети быстрого питания.

«Мало того, что они предложили нашим женщинам отдаться непонятно кому, - рассуждает Андрей М. - Так еще и делать это за бургеры».

В пресс-службе компании комментировать инцидент отказались.