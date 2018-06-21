2018-06-21T15:34:51+03:00
Экономика

Пиво хотят ограничить полулитром

Правительство снова уменьшит допустимый размер пластовой тары для алкоголя
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В пивном отделе супермаркета.В пивном отделе супермаркета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кабмин решает, как заставить россиян меньше пить. Одна из идей: принудительно ограничить объем пластиках бутылей (ПЭТ), в которых могут продавать алкогольные напитки. Законопроект подготовили депутаты Госдумы. Минздрав и Роспотребнадзор документ уже поддержали. По плану, в 2019 году максимальный объем уменьшат до литра, а в 2020 году — до поллитры. В первую очередь, изменения коснутся пива.

А Минфин законопроект пока не одобрил. В ведомстве заметили, что нет никаких исследований, которые бы подтвердили, что уменьшение объема тары как-то влияет на употребление спиртного. Наоборот, города столкнутся с увеличением мусора - мелкой пластиковой тары станет больше.

До 6 июля все министерства должны будут высказаться по законопроекту. Дальше правительство примет какое-то решение.

Напомним, уже сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в пластиковых бутылках объемом больше 1,5 л.

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