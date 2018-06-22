2018-06-22T14:29:31+03:00
Экономика

Роструд напомнил о нормативах во время жары

В сильный зной нужно обеспечить сотрудников водой. А еще - сократить рабочий день
Софья РУЧКОdd_money
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22 июня стал одним из самых жарких дней с начала года. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС22 июня стал одним из самых жарких дней с начала года. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС
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Если температура в офисе поднимается выше 28,5 градусов, необходимо сократить продолжительность рабочего дня. А еще — обеспечить сотрудников питьевой водой.

- Работодатель обязан создать своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, которые соответствуют требованиям охраны труда, — информирует Роструд.

Также ваше начальство должно озаботиться установкой кондиционеров, предоставить сотрудникам возможность делать перерывы в работе и даже предусмотреть места для отдыха.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется уменьшить рабочий день на один час. При ее повышении до 29 градусов — на 2 часа. А начиная с 30,5 градусов время работы сокращается на 4 часа. Эти нормы установлены СанПиНом.

Причиной заявления Роструда стало сообщение МЧС о приближающейся жаре. 22 и 23 июня температура в Москве и области может быть выше 30 градусов. С воскресенья жара начнет спадать.

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