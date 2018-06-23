Юрий Шевчук о нашей сборной: «Верю, пацаны всех порвут на флаги!»

СЕГОДНЯ 20:44 2018-06-23T20:50:15+03:00

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В эти выходные в Новгородской области проходит фестиваль «Кинопробы». Мы могли бы добавить приставку «рок», но среди заявленных артистов нам встретился, например, Леонид Агутин, которого вряд ли можно заподозрить в принадлежности к «тяжелому» жанру. Объединяла участников феста одна тема - творчество группы «Кино» и Виктора Цоя, день рождения которого как раз 21-го Июня.

На самом деле можно сколько угодно рассуждать на тему, что было бы с Цоем в наши дни, не случись та жуткая авария в пригороде Латвии в 1990-м году, унёсшая его жизнь. Остался бы он в статусе легенды, или начал ходить на различные ток-шоу на телевидении (есть и такие фантазии, которые мы не разделяем). Но за свою недолгую жизнь он все же успел сделать столько, что спустя и 27 лет после смерти его имя до сих пор звучит громко. И в том числе на таких фестах, как «Кинопробы».

Началась история «Кинопроб» еще в 2000-м году, когда рокеры впервые «масштабно» перепели песни Цоя. Тогда-то, кстати, и родился мегахит в исполнении Здоб ши Здуб «Видели ночь», без которого не проходит ни одна пьянка в нашей стране. После выхода двойного альбома и концерта в «Олимпийском» «Кинопробы» были, казалось, успешно пройдены. Но в прошлом году они «зародились» уже в виде феста. Но если в прошлом году он длился всего пять часов, то в этом растянулся на три дня. Многие считают его то ли ответом «Нашествию», то ли жестким конкурентом «главному приключению лета», у которого действительно не было серьезных соперников долгие годы. Но, как нам кажется, пусть цветут все цветы - «Нашествие» в этом году перенесли на август из-за чемпионата мира по футболу, поэтому всем желающим поскорее раскинуть палатку в поле, странно нарядиться и скакать три дня под любимые песни такая возможность была предоставлена. И к тому же в весьма удобно расположенном месте - на станции Окуловка, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Первым выступил Юрий Шевчук и его группа «ДДТ», который ночным концертом запустил «Кинопробы». Песен Цоя он, к сожалению, не спел (хотя, признаться, мы гадали, какую же композицию выберет). Все дело в том, что выступление проходило 22-го июня, как раз в день памяти и скорби. Шевчук начал свое выступление, почтив память погибших в Великой Отечественной Войне, исполнив для начала седьмую «блокадную» Ленинградскую симфонию Шостаковича, затем «Темную ночь», а потом уже «Синий платочек». Потом перешёл к любимым народом хитам - «Ночь-Людмила», «В последнюю осень», «Ты не один», «Ветер», «Метель августа».

Народ, конечно, разгорячился. Зажигал фаеры, подпевал каждой песне, поднимал вверх мобильники на самых лиричных моментах - выглядело, конечно, красиво. В какой-то момент по рукам стал ходить картонный «Ленин» практически в натуральную величину. Шевчук поначалу смотрел на вождя с легким недоумением. Потом стало ясно, что шутка не прошла - «Ребятушки, ну почему не Цоя, все же сегодня его день! А дедушку поставьте, он уже устал».

Прозвучали и новые песни - «Любовь не пропала» с только что вышедшего альбома «Галя, ходи» и, неожиданно для многих, футбольный гимн, который, по признанию лидера ДДТ, был написан буквально на коленке на днях. В бодрой песне в частушечном стиле говорилось о том, что команда России - молодец, и рокер ждет «от наших пацанов крепкого футбола и верит, что они всех порвут на флаги». После концерта мы подошли к Юрию Юлиановичу, чтобы узнать о его футбольных пристрастиях. «Я, конечно, смотрю футбол, очень радуюсь, когда выигрывает наша команда. Переживал за Исландию - хорошие чуваки такие! Хорваты вообще молодцы! Я открывал в Самаре фанфест перед началом чемпионата. Абсолютно разная публика, и было классно. Я не большой фанат, но мне нравится то, что случилось в России, как проходит этот чемпионат мира. Это очень круто. Ну столько всяких чудиков, которые ненавидят все, что находится за границей России. И вот это «все» к нам приехало, и оказалось, что они попали к веселым, бесшабашным, замечательным, добрым, гуманным людям. И я думаю, что это России очень поможет стать веселее, не ходить мрачными по улицам. Оказывается, можно просто фотографироваться с полицией, петь песни, делиться с людьми смехом и радостью».

Сказал Шевчук и теплые слова в адрес как и самого мероприятия, так и Виктора Цоя: - «После прошлого года стало ясно, что хорошая погода - это очень важно. Да, я шаманил, я молился. Я видел эти тучи, но, слава Богу, все получилось и нет дождя. Идея фестиваля - хорошая. Главное - не создавать себе кумира, мы же должны любить Цоя за его песни, а не делать из него какую-то сакральную фигуру (что мне всегда не нравилось). Но Витя записал и спел песни, которые, действительно, настолько хороши, что страна их до сих пор поёт. И это, конечно, дорогого стоит. И то, что его день рождения отмечается на фестивале - это очень круто».